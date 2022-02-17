Okçuluk: Salon Avrupa Şampiyonası

Slovenya'da düzenlenen Salon Avrupa Şampiyonası'nda milli okçular Songül Lök, Ceren Koçur altın, İpek Tomruk, Batuhan Akçaoğlu, Demir Elmaağaçlı ve Şevval Yakupoğlu ise bronz madalya maçlarına çıkmaya hak kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre günün programında madalya atışlarına kadar gelen Makaralı Yay 21 Yaş Altı Kadınlar kategorisinde Songül Lök ve Klasik Yay 21 Yaş Altı Kadınlar kategorisinde Ceren Koçur, 19 Şubat Cumartesi günü gerçekleşecek altın madalya maçına çıkacak.

Makaralı Yay 21 Yaş Altı Kadınlar kategorisinde İpek Tomruk, Makaralı Yay 21 Yaş Altı Erkekler kategorisinde Batuhan Akçaoğlu, Makaralı Yay Erkekler kategorisinde Demir Elmaağaçlı ve Klasik Yay 21 Yaş Altı Kadınlar kategorisinde Şevval Yakupoğlu, aynı gün yapılacak olan bronz madalya maçlarına çıkmaya hak kazandı.