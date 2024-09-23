Okçulukta Başarı: Paris 2024 Sonrası Hedef Los Angeles 2028 - Son Dakika
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Okçulukta Başarı: Paris 2024 Sonrası Hedef Los Angeles 2028

Okçulukta Başarı: Paris 2024 Sonrası Hedef Los Angeles 2028

Federasyon Başkanı Topaloğlu, Paris 2024'ü başarıyla tamamladıklarını ve Los Angeles 2028 hazırlıklarına başladıklarını duyurdu.

23.09.2024 11:47
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ARDA ÖZGÜR KENTKÖY-HALİL İBRAHİM AVŞAR - Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Paris 2024 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nı başarılı bir şekilde tamamladıklarını söyledi.

Topaloğlu, AA muhabirine, Paris 2024 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nı değerlendirdi.

Paralimpik oyunlarında milli okçuların birer altın ve gümüş madalya kazandığını hatırlatan Topaloğlu, "Altın madalya alırken dünya rekorunun da gelmiş olması bizleri ileriye dönük çok umutlandırdı." dedi.

Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nın, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türk sporu adına bir ilki gerçekleştirdiğini vurgulayan Topaloğlu, "Erkek olimpik takımımızın bronz madalyası gerçekten çok sevindiriciydi. Çünkü okçulukta bugüne kadarki ilk takım madalyası. Gerçekten çok değerli. Genç bir takımımız var. Bu takımımız, 2028'de (Los Angeles Olimpiyatları) de başarılı olacak ve madalya sayımızı daha üst noktalara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Topaloğlu, Tokyo 2020'de olimpiyat şampiyonluğuna ulaşan Mete Gazoz'un çok önemli bir sporcu olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mete'nin üzerinde çok ciddi baskı vardı. Mete, 2021'den sonraki bu baskıyı üç yıl boyunca çok iyi bir şekilde göğüsledi ama sonuçta hepimiz insanız. Mete, Paris 2024'te de başarılıdır. Omuzlarında çok büyük sorumluluk vardı. Takım arkadaşlarına önderlik yaparak biraz da fedakarlık yapmış oldu. Onları yarışma sırasında yönetti ve bu ona ekstra bir baskı yükledi. Mete yine 4 yıl olimpiyatlara hazırlanacak ve o tarihte tecrübesinin de zirvesinde olacak. Eminiz ki orada da başarılı olacak. Mete, bu 4 yılı en iyi şekilde kullanıp, yine milletimizi, ülkemizi gururlandırmaya devam edecek."

"2024 olimpiyatları bizler açısından başarılı sonuçlarla sona erdi." diyen Topaloğlu, "Bu olimpiyatlar bitti ve hemen akabinde Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nın hazırlıklarına başlamak üzereyiz. Türkiye'ye takım halinde madalya alınabileceğini göstermiş olduk. Gençlerimiz, çok başarılı bir şekilde geldiklerini gösterdi. Önümüzdeki dört yılı çok iyi bir şekilde değerlendireceğiz. Dört yıl sonra yine Türk okçuluğu dünyanın zirvesinde olmaya devam edecek." değerlendirmelerinde bulundu.

Dört yıllık "stratejik plan" hayata geçirilecek

Abdullah Topaloğlu, hem sporcuların sayısını artırmayı hem de mevcut sporcuların tecrübelerini daha fazla sahaya yansıtmalarını sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Dört yıllık stratejik planı hayata geçireceklerini belirten Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nın başarılı federasyonlarından birisi olacağımızı şimdiden müjdeleyebiliriz. Kasım 2024'te olimpik hazırlığın startını vereceğiz. Öncelikle takımlarımızı seçeceğiz, hazırlayacağız. Ondan sonra da kamplarla, ulusal ve uluslararası yarışmalarla devem edeceğiz. Her olimpiyat döneminde yaptığımız gibi tüm kurullarımızla, tüm paydaşlarımızla Los Angeles 2028'e hazırlanacağız. Birlik ve beraberlik içinde her zaman olduğu gibi tüm paydaşlarımızın katkılarıyla hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Bu 4 yıl içinde birçok Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası gibi önemli organizasyonlar olacak. Buralarda kendimizi ve sporcularımızı deneyeceğiz. Eksik varsa göreceğiz ve onları tamamlamaya çalışacağız. Ancak şu bir gerçek, her zaman yaptığımız gibi işimizi çok ciddiye alacağız ve Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda da Türkiye'mize altın ve diğer renkte madalyalar getirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Okçulukta Başarı: Paris 2024 Sonrası Hedef Los Angeles 2028 - Son Dakika

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