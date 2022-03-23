Okçulukta Türkiye Kupası 1. ayak yarışması, Antalya'da başladı - Son Dakika
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Okçulukta Türkiye Kupası 1. ayak yarışması, Antalya'da başladı

23.03.2022 09:56
Okçulukta Türkiye Kupası 1. ayak yarışması, Antalya'da başladı

Okçulukta Türkiye Kupası 1. ayak yarışması, Antalya'da gerçekleştiriliyor.

Okçulukta Türkiye Kupası 1. ayak yarışması, Antalya'da gerçekleştiriliyor.

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde klasik yay sıralama atışlarıyla başlayan organizasyona, 36 ilden 256'sı kadın 572 sporcu katılıyor.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmanın klasik yay kadın, klasik yay erkek, makaralı yay kadın, makaralı yay erkek kategorilerinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Organizasyonun, sezonun ilk yarışması olma özelliğini taşıdığını aktaran Ergin, "Bizim için sporcularımızı, kış dönemindeki hazırlıklarını değerlendireceğimiz ve eksiklerimizi belirleyerek bundan sonraki süreci planlayacağımız önemli bir yarışma." ifadelerini kullandı.

Okçulukta Türkiye Kupası 1. ayak yarışması, 27 Mart Pazar günü sona erecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Okçulukta Türkiye Kupası 1. ayak yarışması, Antalya'da başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okçulukta Türkiye Kupası 1. ayak yarışması, Antalya'da başladı - Son Dakika
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