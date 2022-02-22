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OKÜ, profesyonel ve amatör spor kulüplerine spor tesislerini açtı - Son Dakika

OKÜ, profesyonel ve amatör spor kulüplerine spor tesislerini açtı

22.02.2022 10:01
OKÜ, profesyonel ve amatör spor kulüplerine spor tesislerini açtı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, kampüs içerisinde bulunan spor tesislerini kent merkezinde faaliyet gösteren profesyonel ve amatör spor kulüplerine açtı.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, kampüs içerisinde bulunan spor tesislerini kent merkezinde faaliyet gösteren profesyonel ve amatör spor kulüplerine açtı.

OKÜ, Osmaniye'de sportif geleceğin ve spor altyapısının güçlenmesi açısından büyük önem taşıyan amatör spor kulüpleri ile kentin profesyonel takımı olan Osmaniyespor FK'ya Karacaoğlan Yerleşkesi'nde bulunan spor tesislerinin kapılarını ücretsiz olarak açtı.

Her zaman profesyonel ve amatör kulüplerin yanında olduklarını ifade eden OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, "Türk sporunda profesyonel camia olduğu kadar amatör camia da çok önemli bir yer tutuyor. Bu bağlamda Karacaoğlan Yerleşkemizde, en iyi noktada olduğunu düşündüğümüz spor alanlarımızı ilimiz takımlarının kullanımına sunduk. İlimiz spor faaliyetlerinin daha iyi yerlere gelebilmesi için ücretsiz bir şekilde kullanmalarına açtığımız spor alanlarımızda takımlarımıza, bugün olduğu gibi her zaman saha desteği vermeye hazırız" diye konuştu. - OSMANİYE

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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Karacaoğlan, Osmaniye, Kampüs, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor OKÜ, profesyonel ve amatör spor kulüplerine spor tesislerini açtı - Son Dakika Spor


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