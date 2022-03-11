Okul Sporları Artistik Cimnastik İl Birinciliği tamamlandı - Son Dakika
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Okul Sporları Artistik Cimnastik İl Birinciliği tamamlandı

11.03.2022 16:09
Okul Sporları Artistik Cimnastik İl Birinciliği tamamlandı

2022 yılı faaliyet programında yer alan Okullar Sporları Artistik Cimnastik İl Birinciliği Talas Spor Salonunda yapılan müsabakalarla tamamlandı.

2022 yılı faaliyet programında yer alan Okullar Sporları Artistik Cimnastik İl Birinciliği Talas Spor Salonunda yapılan müsabakalarla tamamlandı.

40 okuldan toplamda 130 sporcunun katıldığı müsabaka güzel görüntülere sahne olurken, aileler tarafından da yoğun ilgi gördü. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile takdim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, müsabakalarda dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Okul Sporları Artistik Cimnastik İl Birinciliği tamamlandı
Okul Sporları Artistik Cimnastik İl Birinciliği tamamlandı

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Cimnastik, okullar, Talas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Okul Sporları Artistik Cimnastik İl Birinciliği tamamlandı - Son Dakika


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