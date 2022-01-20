Okul Sporları Basketbol müsabakalarında şampiyonlar belli oldu

Okul Sporları Basketbol Yıldız Kızlar ve Erkekler müsabakalarında nefes kesen maçlarda, Yıldız Kızlarda TOBB Ortaokulu, Yıldız Erkeklerde ise Özel PEV Ortaokulu şampiyon oldu.

Denizli Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda oynanan Okul Sporları Yıldızlar Basketbol müsabakaları final maçları ile tamamlandı. Heyecanın zaman zaman doruklara çıktığı final müsabakaları sonrasında yapılan ödül töreni ile dereceye giren okullara madalya ve kupaları verildi. Basketbolun yıldızlarında şampiyonlar belli oldu. Nefes kesen basketbol maçlarında Kızlarda TOBB Ortaokulu, Erkeklerde ise Özel PEV Ortaokulu şampiyon olarak bölge maçlarında Denizli'yi temsil etme hakkı kazandı.

Dereceye giren okullar

Dereceye giren okullarda Yıldız Kızlarda; TOBB Ortaokulu, Abalıoğlu Yem Sanayi Ortaokulu, Hürriyet Ortaokulu oldu. Yıldız Erkeklerde; Özel PEV Ortaokulu, Özel OTDÜ Ortaokulu, Hayırseverler Ortaokulu, Özel TED Denizli Koleji oldu. - DENİZLİ