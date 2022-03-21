Okul Sporları Gençler Ragbi Türkiye Birinciliği, Trabzon'da başladı - Son Dakika
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Okul Sporları Gençler Ragbi Türkiye Birinciliği, Trabzon'da başladı

21.03.2022 15:56
Okul Sporları Gençler Ragbi Türkiye Birinciliği, Trabzon'da başladı

Okul Sporları Gençler Ragbi Türkiye Birinciliği, Trabzon'da başladı.

Okul Sporları Gençler Ragbi Türkiye Birinciliği, Trabzon'da başladı.

Vakfıkebir Stadı'nda gerçekleştirilen müsabakalarda, 22 ilden 36 takım ve 540 sporcu, 25 Mart Cuma gününe kadar mücadele edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ozan Çetiner, müsabakalar öncesi yaptığı konuşmada, ragbi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Çetiner, 22 ilden sporcuları Trabzon'da ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, sakatlıkların yaşanmaması temennisinde bulundu.

Vakfıkebir Kaymakamı Hacı Arslan Uzan da sporculara başarılar dileyerek, ragbinin, Türkiye'de yeni yeni tanınmaya başlayan bir spor dalı olduğunu söyledi.

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta da sporculara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından ilk müsabaka Bursa ve Kocaeli takımları arasında oynandı.

Öte yandan Okul Sporları Gençler Ragbi Türkiye Birinciliğine katılan Konya takımının, trafik kazasında yaşamını yitiren İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın fotoğrafını taşıyan pankart açtığı görüldü.

Okul Sporları Gençler Ragbi Türkiye Birinciliği, Trabzon'da başladı
Okul Sporları Gençler Ragbi Türkiye Birinciliği, Trabzon'da başladı
Okul Sporları Gençler Ragbi Türkiye Birinciliği, Trabzon'da başladı
Okul Sporları Gençler Ragbi Türkiye Birinciliği, Trabzon'da başladı

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Vakfıkebir, Trabzon, Türkiye, Rugby, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Okul Sporları Gençler Ragbi Türkiye Birinciliği, Trabzon'da başladı - Son Dakika


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