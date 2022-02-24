Okul Sporları Judo Yıldızlar Türkiye Şampiyonası grup müsabakaları - Son Dakika
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Okul Sporları Judo Yıldızlar Türkiye Şampiyonası grup müsabakaları

24.02.2022 10:54
Okul Sporları Judo Yıldızlar Türkiye Şampiyonası grup müsabakaları

Okul Sporları Judo Yıldızlar Türkiye Şampiyonası grup müsabakaları Antalya'nın Kemer ilçesinde yapıldı.

Okul Sporları Judo Yıldızlar Türkiye Şampiyonası grup müsabakaları Antalya'nın Kemer ilçesinde yapıldı.

Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında Kumluca'dan 3 sporcu madalyaya uzandı. Mimar Sinan Orta Okul öğrencisi Efsa Gül Güldal bayanlar 57 kiloda, grup maçlarını şampiyon tamamladı. Ziya Gökalp Yatılı Bölge Orta Okulu öğrencileri bayanlar 40 kiloda Esma Buse Somer ve bayanlar +63 kiloda Yağmur Aydın bronz madalya alarak ilk üçte yer aldı.

Kumluca Demirspor Kulübü Başkanı Erol Koca, yaptığı açıklamada," İnşallah judo dalında dünya çapında madalyalı sporcular yetiştireceğiz. Sadece judo değil güreş, yüzme ve tekvando gibi birçok branşlarında faaliyetlerimiz devam ediyor hepsinde başarılı sporcular yetiştirip uluslararası başarılar hedefliyoruz. 19-20 Mart 2022 tarihinde Okul Sporları Judo Yıldızlar Final müsabakaları Yozgat'ta yapılacak. Üç sporcumuz finallerde ilçemizi temsil ederek, Türkiye Şampiyonu olmak için mücadele edecekler"dedi. - ANTALYA

Okul Sporları Judo Yıldızlar Türkiye Şampiyonası grup müsabakaları
Okul Sporları Judo Yıldızlar Türkiye Şampiyonası grup müsabakaları

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Antalya, Türkiye, Kemer, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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