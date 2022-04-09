Okul Sporları Küçükler Judo Grup Birinciliği müsabakaları Zonguldak'ta başladı - Son Dakika
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Okul Sporları Küçükler Judo Grup Birinciliği müsabakaları Zonguldak'ta başladı

09.04.2022 15:06
Okul Sporları Küçükler Judo Grup Birinciliği müsabakaları Zonguldak'ta başladı

Okul Sporları Küçükler Judo Grup Birinciliği karşılaşmaları Zonguldak'ta başladı.

Okul Sporları Küçükler Judo Grup Birinciliği karşılaşmaları Zonguldak'ta başladı.

Türkiye Judo Federasyonu ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığınca Site Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, açılış konuşmasında, organizasyonun, sosyal ve kültürel olarak faklı bölgelerden gelen sporcuların birbirleriyle kaynaşmasına ve kişisel gelişimlerine de katkı sunacağını söyledi.

Judo il temsilcisi Kemal Çebi de tüm sporculara başarılar diledi.

Organizasyonda 9 kentten 82'si erkek, 62'si kadın 144 sporcu ilk 3'e girebilme mücadelesi verecek.

İki gün sürecek müsabakalarda dereceye girecek sporcular, mayıs ayında Çorum'da düzenlenecek final etabında mücadele etmeye hak kazanacak.

Okul Sporları Küçükler Judo Grup Birinciliği müsabakaları Zonguldak'ta başladı
Okul Sporları Küçükler Judo Grup Birinciliği müsabakaları Zonguldak'ta başladı

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Zonguldak, Türkiye, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Okul Sporları Küçükler Judo Grup Birinciliği müsabakaları Zonguldak'ta başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okul Sporları Küçükler Judo Grup Birinciliği müsabakaları Zonguldak'ta başladı - Son Dakika
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