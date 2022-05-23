SPOR Okul Sporları Olimpiyatları'nda madalya kazanan sporcular çiçeklerle karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Okul Sporları Olimpiyatları'nda madalya kazanan sporcular çiçeklerle karşılandı

23.05.2022 15:25

SPOR Okul Sporları Olimpiyatları'nda madalya kazanan sporcular çiçeklerle karşılandıİlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - Okul Sporları Olimpiyatları olarak bilinen Gymnasiade müsabakalarında yarışan ve madalya kazanan 3 sporcu, Kayseri'de çiçeklerle karşılandı.

SPOR Okul Sporları Olimpiyatları'nda madalya kazanan sporcular çiçeklerle karşılandı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - Okul Sporları Olimpiyatları olarak bilinen Gymnasiade müsabakalarında yarışan ve madalya kazanan 3 sporcu, Kayseri'de çiçeklerle karşılandı.

Fransa ev sahipliğinde Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından gerçekleştirilen okul sporlarının en büyük organizasyonu Gymnasiade (Okul Sporları Olimpiyatları) 2022 tamamlandı. ISF 2022 Gymnasiade Liselerarası Yüzme müsabakalarında Mehlika Kuzeh Yalçın dünya şampiyonu, yüksek atlama kategorisinde Atilla Göktuğ Taşdelen dünya ikincisi, Taekwondo dalında ise Fatma Arslan dünya üçüncüsü oldu. Müsabakalara katılan Kayserili sporcular Erkilet Havalimanı'nda aileleri ve sporcu arkadaşları tarafından karşılandı.

MEHLİKA KUZEH YALÇIN HEDEFLERİM 2024 PARİS OLİMPİYATLARI

200 metre kelebek branşında dünya şampiyonu olan Mehlika Kuzeh Yalçın, Böyle bir derece elde edeceğime inanıyordum. Çok Mutluyum. Hedeflerim 2024 Paris Olimpiyatları diye konuştu.

ATİLLA GÖKTUĞ TAŞDELEN BAŞARININ HAYALİNİ KURARAK ÇALIŞTIM

Yüksek atlamada dünya ikincisi olan Atilla Göktuğ Taşdelen, Fransa'ya gitmeden, başarının hayalini kurarak çalıştım. Ağır ve teknik antrenmanlar yaptım. Daha sonra ise mental antrenmanlar yaptım. Ben Fransa'ya gederken başaracağımı inanarak gittim. O kürsüye çıktığımda hissettiğim ilk şey o bayrağı dalgalandırmak istememin vücudumdaki heyecanıydı. Hedefim önce dünya şampiyonluğu daha sonra ise olimpiyat oyunları ifadelerini kullandı.

FATMA ARSLAN HEDEFİME ADIM ADIM İLERLİYORUM

Takvandoda dünya 3'üncüsü olan Fatma Arslan ise Takvandoya 12 yaşında başladım. İstediğim başarıya adım adım ilerliyorum. Daha iyilerini de yapacağıma inanıyorum. Çıtayı daha da aşacağıma inanıyorum. Bu başarımı Kayseri'ye, kulübüme ve okuluma getirdiğim için gururluyum. İnşallah daha iyilerini yapacağım dedi.

SPOR Okul Sporları Olimpiyatları'nda madalya kazanan sporcular çiçeklerle karşılandı
SPOR Okul Sporları Olimpiyatları'nda madalya kazanan sporcular çiçeklerle karşılandı
SPOR Okul Sporları Olimpiyatları'nda madalya kazanan sporcular çiçeklerle karşılandı
SPOR Okul Sporları Olimpiyatları'nda madalya kazanan sporcular çiçeklerle karşılandı
SPOR Okul Sporları Olimpiyatları'nda madalya kazanan sporcular çiçeklerle karşılandı
SPOR Okul Sporları Olimpiyatları'nda madalya kazanan sporcular çiçeklerle karşılandı
SPOR Okul Sporları Olimpiyatları'nda madalya kazanan sporcular çiçeklerle karşılandı
SPOR Okul Sporları Olimpiyatları'nda madalya kazanan sporcular çiçeklerle karşılandı

YORUMLAR
500
SPOR Milli boksör Elif Güneri, Karabük'te çiçeklerle karşılandı SPOR Milli boksör Elif Güneri, Karabük'te çiçeklerle karşılandı Dünya şampiyonu yüzücü Mehlika çiçeklerle karşılandı Dünya şampiyonu yüzücü Mehlika çiçeklerle karşılandı
Kaynak: DHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR Okul Sporları Olimpiyatları'nda madalya kazanan sporcular çiçeklerle karşılandı - Son Dakika


Son Dakika
16:27 Beyazıt'ta çıkan silahlı çatışmanın perde arkasını görgü tanığı anlattı: 2 yıldır kapalı olan dükkanı açınca olay patlak verdi
16:24 İran'da 10 katlı bina çöktü: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken yaralı sayısı 55 oldu
16:23 Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, sosyal medyada gündem oldu! Mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
16:10 Şarkıcı Doğuş: Eşimin yanında bir hayranımdan ahlaksız teklif aldım
16:06 Süper Lig'in sezonun en iyi 11'ine Trabzonspor ambargosu! 3 büyüklerden yalnızca 1 isim kadroya girebildi
16:00 Yöneylem'den yeni anket! Muhalefet adayı ara açtı: Yüzde 52'ye karşı Erdoğan'ın oyu yüzde 34
15:54 Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110 arttı
15:33 Rize Günleri'nde uzaya çay gönderme etkinliği gerçekleştirilecek
15:32 Balotelli'nin attığı rabona golü dünya çapında ses getirdi! Klas golü paylaşmayan kalmadı
15:30 Eski MİT'çi Öneş, "Siyasi suikastler olabilir" sözleri sonrası başsavcılık tarafından ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 16:33:31. #1.11#
SON DAKİKA: SPOR Okul Sporları Olimpiyatları'nda madalya kazanan sporcular çiçeklerle karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement