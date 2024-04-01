Okul Sporları Oryantiring Müsabakaları Tamamlandı

Galatasaray ile Atakaş Hatayspor Süper Lig'de 8. kez karşılaşacak

Galatasaray ile Atakaş Hatayspor arasında geride kalan 7 lig maçından 4'ünü Galatasaray kazanırken, Hatayspor 3 maçtan galibiyetle ayrıldı. İki ekip İstanbul'da yapılan maçlarda 3 kez karşılaştı ve Galatasaray bu maçların tamamını kazandı. Galatasaray, rakibini ligde bir kez 4-0, bir kez de 3-0 yenerek en farklı skorları elde etti. Hatayspor ise 2020-2021 sezonunda sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.