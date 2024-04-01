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Okul Sporları Oryantiring Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
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Okul Sporları Oryantiring Müsabakaları Tamamlandı

Okul Sporları Oryantiring Müsabakaları Tamamlandı

Okul Sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen Oryantiring Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlar müsabakaları Fuar Alanında tamamlandı. Yunus Emre Ortaokulu ve Osman Atilla Ortaokulu takımları birinci oldu. Utku Şimşek ve Zeren Bakırcı bireyselde birinci oldu. Ödüller Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Okul Sporları Şube Müdürü Adil Kamberoğlu tarafından verildi.

01.04.2024 10:29  Güncelleme: 10:31
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Okul Sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen Oryantiring Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlar müsabakaları Fuar Alanında tamamlandı.

Yıldız erkekler takım kategorisinde Yunus Emre Ortaokulu birinci, yıldız kızlar takım kategorisinde ise Osman Atilla Ortaokulu birinci oldu. Yıldız erkekler bireyselde Utku Şimşek birinci, yıldız kızlar bireyselde Zeren Bakırcı birinci oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri; Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Okul Sporları Şube Müdürü Adil Kamberoğlu tarafından verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Okul Sporları Oryantiring Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika

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