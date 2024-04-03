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Okul Sporları Satranç Müsabakaları Görkemli Bir Açılışla Başladı - Son Dakika
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Okul Sporları Satranç Müsabakaları Görkemli Bir Açılışla Başladı

Okul Sporları Satranç Müsabakaları Görkemli Bir Açılışla Başladı

Okul Sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen Satranç Gençler, Küçükler ve Yıldızlar Grup Müsabakaları, Afyonkarahisar Çiğiltepe Spor Salonunda görkemli bir açılış seremonisi ile başladı. 7 farklı ilden 310 sporcunun katılımıyla gerçekleşen müsabakalarda, zihinsel mücadeleler ve heyecan dolu anlar yaşanıyor. Açılış seremonisinde konuşan Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, satrancın sadece bir spor dalı olmadığını, aynı zamanda zihinsel gelişimi ve problem çözme becerilerini artıran bir aktivite olduğunu vurguladı. Turnuvanın sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupalar verilecek.

03.04.2024 10:02  Güncelleme: 10:02
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Okul Sporları faaliyet programı kapsamında Satranç Gençler, Küçükler ve Yıldızlar Grup Müsabakaları, Afyonkarahisar Çiğiltepe Spor Salonunda düzenlenen görkemli bir açılış seremonisi ile başladı. 7 farklı ilden 310 sporcunun katılımıyla gerçekleşen müsabakalarda, zihinsel mücadeleler ve heyecan dolu anlar yaşanıyor.

Açılış seremonisinde konuşan Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, 310 sporcuya başarı dileklerini iletti. Satrancın sadece bir spor dalı olmadığını, aynı zamanda zihinsel gelişimi ve problem çözme becerilerini de artıran bir aktivite olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, bu tür turnuvaların gençlerin gelişimine katkıda bulunacağına inandığını söyledi.

Kasapoğlu'nun ilk hamleyi yapmasıyla birlikte müsabakalar başladı. Sporcular, zihinsel becerilerini ve stratejilerini kullanarak birbirleriyle kıyasıya mücadele ediyor. Turnuva boyunca mücadele edecek sporcular, grup birinciliği için ter dökecek.

Turnuvanın sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupalar verilecek. Müsabakalar 6 Nisan tarihinde sona erecek. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Okul Sporları Satranç Müsabakaları Görkemli Bir Açılışla Başladı - Son Dakika

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