Okul Sporları Voleybol Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Spor

Okul Sporları Voleybol Yıldız Erkek ve Kız İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Gevher NesibeSporSalonu'nda büyük bir mücadeleye sahne olan Okul Sporları Voleybol Yıldızlar Erkek ve Kız İl Birinciliği müsabakalarının tamamlanması ile birlikte dereceye giren okullara düzenlenen tören ile kupa ve madalyaları takdim edildi. Oynanan müsabakalar sonunda erkek ve kızlarda dereceye giren takımlar şöyle oluştu.

Erkekler:

1. Develi Çaylıca Şehit Jandarma Er Zeki Özbek Ortaokulu

2. Develi Pembe-Cesarettin Kocatürk Ortaokulu

3. Hoca Yusuf Erdem Ortaokulu

4. Şehit Serdar Gümüş Ortaokulu

Kızlar:

1. İzzet Öksüzkaya Ortaokulu

2. Erbosan Ortaokulu

3. Ted Kayseri Koleji

4. Tomarza Yatılı Bölge Ortaokulu - KAYSERİ