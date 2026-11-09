Okul sporlarında futbol küçükler il birincisi belli oldu - Son Dakika
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Okul sporlarında futbol küçükler il birincisi belli oldu

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Okul sporlarında futbol küçükler il birincisi belli oldu
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Bayburt’ta düzenlenen Okul Sporları Futbol Küçükler İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Bayburt'ta düzenlenen Okul Sporları Futbol Küçükler İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Bayburt Ortaokulu turnuvayı birinci sırada tamamladı.

Kapalı spor salonunda düzenlenen organizasyonda öğrenciler, il birinciliği için mücadele etti. Müsabakaların sonunda Şehit Sebahattin Bozo Ortaokulu ikinci, Gökçedere Şehit Samet Akdeniz İmam Hatip Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, dereceye giren okulları ve öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İHA
BayburtFutbolSporSon Dakika

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