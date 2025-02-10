Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır hakkında bomba iddia - Son Dakika
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Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır hakkında bomba iddia

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Dün akşam oynanan ve büyük olaylara sahne olan Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır için flaş bir iddia gündeme geldi. Merkez Hakem Kurulu'nun 27 yaşındaki hakeme düdük astırıldığı iddia edildi. Öte yandan Oğuzhan Çakır'ın uzun bir süre maç almayacağı tahmin edilirken, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun düdük astırılma iddiasıyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

10.02.2025 07:56
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Dün akşam oynanan ve büyük olaylara sahne olan Galatasaray- Adana Demirspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır için flaş bir iddia gündeme geldi.

ÇALDIĞI PENALTI MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

Maçın 12. dakikasında Semih Güler ile Dries Mertens'in ceza sahasındaki pozisyonu sonrası penaltı noktasını gösteren Oğuzhan Çakır, bu kararıyla karşılaşmanın önüne geçti. Sosyal medyada Oğuzhan Çakır ile ilgili binlerce paylaşım yapılırken, Merkez Hakem Kurulu'nun 27 yaşındaki hakeme düdük astırıldığı iddia edildi.Merkez Hakem Kurulu, henüz maçla ilgili bir açıklama yapmazken, Oğuzhan Çakır ile ilgili bu iddialara da resmi bir cevap gelmedi.

"DÜDÜK ASTIRILDI" İDDİASI

Sosyal medyada Oğuzhan Çakır ile ilgili binlerce paylaşım yapılırken, Merkez Hakem Kurulu'nun 27 yaşındaki hakeme düdük astırıldığı iddia edildi. Merkez Hakem Kurulu, henüz maçla ilgili bir açıklama yapmazken, Oğuzhan Çakır ile ilgili bu iddialara da resmi bir cevap gelmedi. Öte yandan Oğuzhan Çakır'ın uzun bir süre maç almayacağı tahmin edilirken, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun düdük astırılma iddiasıyla ilgili kısa bir süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.

Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır hakkında bomba iddia

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Son Dakika Spor Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır hakkında bomba iddia - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Ahmet Talha Atabey:
    Karaborsa, yasadışı bahis reklamı, eksik ve hatalı kap bildirimleri, vergi kaçırma gibi bir çok suça karışan ama hakemler tarafından da kollanıp okşata okşata şampiyon yapılan 6s yüzünden Türk futbolu bu halde. 150 41 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    Galatasaray'dan aldığı paralar ona yeter Galatasaray'da para çok habire transfer yapıyor 113 42 Yanıtla
  • muhitin paket:
    Merte s denilen Şahsın Türkiye de top oynadığı günden bu yana en az 10 15 adet bu tarz penaltısı var. Hakem Ok ama futbolcunun hiç mi suçu yok. Sahtekarlık suç değil mi . 125 26 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    ACUN'un ve Ali'nin derdi Fenerbahçe'nin başarısı değil; onların derdi Galatasaray'ın başarısız olması.... 41 63 Yanıtla
  • Berk null:
    salata saraylilar in pensilvanya kalıntıları temizlenmesi gerekir şike bahçe de dahil her maçta olmadık penaltı veriliyor Anadolu kulüpleri bir lig kursun üç maymun lar başka lig 36 26 Yanıtla
  • 6490203:
    yabancı var hekemi girseydi devreye yabancı olsun diye popomuzu yırttık ya 32 8 Yanıtla
  • ha434343:
    İddaa ediyorum federasyon bu hakeme düdük astırmıycak evet göreceksiniz üçbeş hafta on hafta sonra tekrar bu hakeme maç verecek 32 1 Yanıtla
  • eray Bolat:
    hırsız hakemi kandırmış burda düdük asacak kişi var hakemi denen yaramaz 25 0 Yanıtla
  • Fahir Yılmaz:
    mhk-tff istifa etsin 20 3 Yanıtla
  • Chen Medya :
    Adam daha evine yetişmedi ne düdük artırıldı. mhk daha toplanmadi Bile 9 0 Yanıtla
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