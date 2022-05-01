"Old Firm" derbisinde kazanan çıkmadı - Son Dakika
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"Old Firm" derbisinde kazanan çıkmadı

01.05.2022 16:32
"Old Firm" derbisinde kazanan çıkmadı

İskoçya Birinci Futbol Ligi Şampiyonluk Grubu'nda oynanan derbi maçta Celtic ile Rangers 1-1 berabere kaldı.

İskoçya Birinci Futbol Ligi Şampiyonluk Grubu'nda oynanan derbi maçta Celtic ile Rangers 1-1 berabere kaldı.

"Old Firm" derbisi olarak da bilinen mücadelede Rangers'ı ağırlayan Celtic, Jota'nın 21. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

Konuk ekip, 67. dakikada Fashion Sakala'nın golüyle beraberliği yakalarken, kalan bölümde skor değişmedi ve mücadele 1-1 sona erdi.

Bu beraberliğin ardından Celtic puanını 86, Rangers ise 80'e çıkardı.

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İskoçya, Rangers, Celtic, Derbi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Old Firm' derbisinde kazanan çıkmadı - Son Dakika


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