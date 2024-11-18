Olimpik Federasyonlarda Başkan Değişikliği

Spor

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın ardından genel kurulunu toplayan 53 spor federasyonda başkanlık seçimi süreci de tamamlandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre boks, güreş, hava sporları, kick boks, görme engelliler ve geleneksel spor dalları federasyonlarının genel kurulları ileri tarihe ertelenirken 26 federasyonda başkan değişikliği yaşandı, 27'sinde başkanlar görevine devam etti.

Futbol, atıcılık, hentbol, tenis, atletizm, tekvando, oryantiring, briç, masa tenisi, üniversite sporları, işitme engelliler, kaykay, karate, modern pentatlon, eskrim, bocce-bowling-dart, vücut geliştirme-fitness-bilek güreşi, hokey, motosiklet, dans sporları, satranç, halk oyunları, dağcılık, wushu kung fu, sualtı sporları ve geleneksel atlı spor dalları federasyonunun başkanları değişti.

Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın 26 Ağustos'ta vefat etmesinin ardından göreve Ogün Baysan getirildi. 5 Kasım'da yapılan genel kurulda ise başkanlığa Mehmet Sadık Vefa seçildi.

Veli Ozan Çakır, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atandı ve Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu başkanlığını 15 Mart'ta bıraktı.

Paris Olimpiyat Oyunları'ndan madalyasız dönen Atletizm Federasyonunda başkanlığa Ahmet Karadağ getirildi.

Kaykay Federasyonunun Fahrettin Yıldız ise bir oy farkla federasyonun yeni başkanı seçildi.

Seçimde başkanları değişen federasyonlar ve göreve gelen isimler şöyle:

Futbol Federasyonu: İbrahim Hacıosmanoğlu

Atıcılık Federasyonu: Murat Kocakaya

Hentbol Federasyonu: Mesut Çebi

Tenis Federasyonu: Şafak Müderrisgil

Atletizm Federasyonu: Ahmet Karadağ

Tekvando Federasyonu: Bahri Tanrıkulu

Oryantiring Federasyonu: Atilla Güler

Briç Federasyonu: Esat Murat Molva

Masa Tenisi Federasyonu: Kerim Koç

Üniversite Sporları Federasyonu: Mutlu Türkmen

İşitme Engelliler Spor Federasyonu: Dursun Gözel

Kaykay Federasyonu: Fahrettin Yıldız

Karate Federasyonu: Ercüment Taşdemir

Modern Pentatlon Federasyonu: Serhat Aydın

Eskrim Federasyonu: Abdurrahman Karataş

Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu: Erhayat Özgür Bayazıtlı

Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu: Koray Girgin

Hokey Federasyonu: Mustafa Çakır

Motosiklet Federasyonu: Mehmet Sadık Vefa

Dans Sporları Federasyonu: Barış Korkmaz

Satranç Federasyonu: Fethi Apaydın

Halk Oyunları Federasyonu: Hüseyin Güler

Dağcılık Federasyonu: Ali Şenkaynağı

Wushu Kung Fu Federasyonu: Abdurrahman Akyüz

Sualtı Sporları Federasyonu: Kadir Sağlam

Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu: Hakan Kazancı

Güven tazeleyenler

Genel kurulu yapılan federasyonlardan 27'sinde mevcut başkan yeniden göreve seçildi.

Başkanları değişmeyen federasyonlar ve delegelerin desteğini yeniden alan isimler şöyle:

Basketbol Federasyonu: Hidayet Türkoğlu

Voleybol Federasyonu: Mehmet Akif Üstündağ

Cimnastik Federasyonu: Suat Çelen

Triatlon Federasyonu: Bayram Yalçınkaya

Okçuluk Federasyonu: Abdullah Topaloğlu

Bilardo Federasyonu: Ersan Ercan

Yelken Federasyonu: Özlem Akdurak

Otomobil Sporları Federasyonu: Eren Üçlertoprağı

Kano Federasyonu: Alper Cavit Kabakçı

İzcilik Federasyonu: Hasan Dinçer Subaşı

Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu: Cengiz Toksöz

Yüzme Federasyonu: Erkan Yalçın

Judo Federasyonu: Sezer Huysuz

Özel Sporcular Spor Federasyonu: Birol Aydın

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu: Hasan Öztürk

E-Spor Federasyonu: Alper Afşin Özdemir

Halter Federasyonu: Talat Ünlü

Kürek Federasyonu: Erhan Ertürk

Muaythai Federasyonu: Hasan Yıldız

Golf Federasyonu: Yıldırım Demirören

Binicilik Federasyonu: Hasan Engin Tuncer

Bisiklet Federasyonu: Emin Müftüoğlu

Sutopu Federasyonu: Mete Erol

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu: Alpaslan Erkoç

Ragbi Federasyonu: Nahit Şahin

Badminton Federasyonu: Ercan Yıldız

Herkes İçin Spor Federasyonu: Kerim Çomoğlu

Öte yandan buz hokeyi, kayak, buz pateni, curling ve kızak federasyonlarının genel kurulları İtalya 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nın ardından yapılacak.

Paris 2024'te 8 madalya

Türkiye, Paris 2024'te 3 gümüş, 5 bronz madalyayla kazandı.

Kadınlar boksta Buse Naz Çakıroğlu 50 kiloda ve Hatice Akbaş 54 kiloda, atıcılıkta Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya aldı.

Güreşte Taha Akgül erkekler 125 kiloda ve Buse Tosun Çavuşoğlu kadınlar 68 kiloda, boksta Esra Yıldız Kahraman kadınlar 57 kiloda, tekvandoda Nafia Kuş Aydın kadınlar +67 kiloda, okçulukta Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalyayı boynuna astı.

Türkiye, en son Los Angeles 1984'ten altın madalyasız döndü.