Fransa Kupası'nda Valenciennes'i 3-0 yenen Olimpik Lyon, finale yükseldi.
Groupama Stadı'nda oynanan yarı final maçında ikinci lig ekibi Valenciennes'i ağırlayan Olimpik Lyon, ilki penaltıdan olmak üzere 51 ve 57. dakikalarda Alexandre Lacazette, 75. dakikada Gift Orban'ın attığı gollerle galip geldi.
Olimpik Lyon'un finaldeki rakibi, Paris Saint-Germain ile Rennes arasında yarın yapılacak yarı final maçının ardından belli olacak.
Son Dakika › Spor › Olimpik Lyon, Valenciennes'i yenerek finale yükseldi - Son Dakika
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'u tehdit ettiğini iddia etti. Özbek, bu tehdidin cezasız kalmaması için cumhuriyet savcılarını göreve çağırdı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına tepki göstererek, şampiyonlukların tehditle değil mertçe mücadeleyle kazanıldığını belirtti. Özbek, ülke huzurunu tehdit eden bu tür konuşmaların cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı.
Fenerbahçe Alagöz Holding Başantrenörü Valerie Garnier, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde finale yükseldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenmelerine rağmen performanslarının kendisini mutlu etmediğini söyledi. Buruk, maç sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ayrıca, Fenerbahçe ile yapacakları Turkcell Süper Kupa maçına tam kadro çıkacaklarını belirtti ve devletten ve TFF'den futboldaki gergin ortamı sakinleştirecek kararlar almasını beklediklerini ifade etti.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Biraz daha bitiriciliğimiz fazla olsaydı farklı bir şey konuşabilirdik' dedi. Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirel, takımının iyi bir duruş sergilediğini ve Galatasaray'ı analiz ettiklerini belirtti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin TFF Süper Kupa maçına U19 Takımı ile çıkma kararı alırsa kendisinin nasıl bir kadro ile sahaya çıkacağının sorulması üzerine, "Bu bizim sorunumuz değil. Biz gideceğiz, maçımıza normal kadromuzla belirlenen yerde ve saatte çıkacağız. Kimle çıkar, ister çıkmaz rakibimizin kararı" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?