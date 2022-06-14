Olimpik ve Paralimpik Oyunları Vizyon Çalıştayı ve Paneli yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Olimpik ve Paralimpik Oyunları Vizyon Çalıştayı ve Paneli yapıldı

14.06.2022 16:24
Olimpik ve Paralimpik Oyunları Vizyon Çalıştayı ve Paneli yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Spor Kulübü tarafından Olimpik ve Paralimpik Oyunları Vizyon Çalıştayı ve Paneli gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Spor Kulübü tarafından Olimpik ve Paralimpik Oyunları Vizyon Çalıştayı ve Paneli gerçekleştirildi.

İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ve İstanbul Planlama Ajansı (İPA) ortaklığıyla yapılan panele, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in yanı sıra milli sporcular da katıldı.

Etkinlikte, olimpik ve paralimpik oyunlarına daha fazla sporcu yetiştirme ve olimpiyat ruhunu tabana yayarak yeni yıldızlar yetiştirme hedefiyle stratejik yol haritasının belirlenmesi hedeflendi.

Panel öncesinde yapılan çalıştayda ise akademisyenler, spor federasyonları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, uzmanlar, basın ve medya kuruluşu temsilcileri ile yazarlar yer aldı.

Çalıştayda sporun paydaşları bir araya getirilerek, çözümlere ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Burada açıklamada bulunan Fatih Keleş, "İBB Spor Kulübü büyük bir ailedir. Sayısını her geçen gün daha artırdığımız yarının yıldızlarına daha iyi imkanlar sağlamayı amaçlıyoruz. Bugün Türk sporunun yarınları için bir araya geldik." İfadelerini kullandı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na ilişkin deneyimlerini paylaşan milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu ise şunları kaydetti:

"Spor hayatıma 12 yaşında bir arkadaşım sayesinde başladım. Çok başarılıydım, hocam ilk gün 'devam edersen önemli şeyler başarabilirsin' dedi. Karate branşına yöneldim. Benim serüvenim annemin tek bileziğini bozdurmasıyla başladı. Olimpiyat sürecinde her şey benim için yeniden başlamıştı. İBB Spor Kulübü bize pandemide kapılarını açtı ve en iyi imkanları sağladı. Olimpiyatlarda herkesin beklentisi altın madalyaydı. Ben vicdanen rahatsızlık duymamak için çok çalıştım. Sakatlığım olduğu halde hiçbir antrenmanımı aksatmadım. Yıllardır hayalini kurduğunuz yerde başarılı olmayı istiyorsunuz. Çok tecrübeliydim ama acemi gibi hissediyordum. Herkesin beklentilerini karşılamak istiyordum ama olmadı. Şimdi yeniden ayağa kalktım ve yeniden zirvedeyim."

YORUMLAR
500
Galatasaray'ın genç yıldızı Karagümrük'te! Galatasaray'ın genç yıldızı Karagümrük'te!
Kaynak: AA

istanbul büyükşehir belediyesi, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olimpik ve Paralimpik Oyunları Vizyon Çalıştayı ve Paneli yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:32 Sarı-kırmızılılar teknik direktör arayışına hız verdi! Teklif götürülen Hagi: Galatasaray'ın kalbimde ayrı bir yeri var
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sele teslim olan Akyurt ilçesinde helikopterden incelemede bulundu
16:14 Toyota, çip zorlukları nedeniyle üretime 18 Temmuz'a kadar ara verdi
16:05 Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor'dan bomba transfer! Yıldız golcüyle anlaşma çok yakın
15:51 NBA yıldızı Harrell arabasında uyuşturucuyla yakalandı! 5 yıl hapis cezası alması gündemde
15:50 2023 seçimleri hakkında konuşan HDP'li Sancar: Kendi adayımızı çıkarmayı da en önemli seçenek olarak tutuyoruz
15:47 Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı hayatını kaybetti! Yarın son yolculuğuna uğurlanacak
15:45 Harry Styles'in konserinde korkutan olay! Bir dinleyici 10 metre yükseklikten yere düştü
15:28 Beşiktaş'ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girenlerin kimliği tespit edildi! Kadın, dizi oyuncusu çıktı
15:26 İmamoğlu, Kaftancıoğlu'nun CHP üyeliğinin düşürülmesine tepkili: Siyasi baskıyla alınan zorlama karar gerçeği değiştirmez, yol arkadaşlığımız sürecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 16:40:30. #1.13#
SON DAKİKA: Olimpik ve Paralimpik Oyunları Vizyon Çalıştayı ve Paneli yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement