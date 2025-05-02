Olimpiyat İkincisi Hatice Akbaş, Genç Sporcularla Buluştu - Son Dakika
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Olimpiyat İkincisi Hatice Akbaş, Genç Sporcularla Buluştu

Olimpiyat İkincisi Hatice Akbaş, Genç Sporcularla Buluştu

Olimpiyat ikincisi ve Dünya-Avrupa Boks şampiyonu Hatice Akbaş, Yeşilyurt Belediyesi Kick-Boks Takımı sporcularıyla bir araya gelerek sporun önemini vurguladı ve kendi kariyer deneyimlerini paylaştı.

02.05.2025 12:28  Güncelleme: 12:31
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Olimpiyat ikincisi, Dünya ve Avrupa Boks şampiyonu milli boksör Hatice Akbaş, Yeşilyurt Belediyesi Kick-Boks Takımı sporcularıyla bir araya geldi. Boksun ve sporun önemine dikkat çeken Akbaş, kariyerindeki zorlukları ve başarıya giden yolda yaşadığı deneyimleri gençlerle paylaştı.

Yeşilyurt Belediyesi Yakınca Yaşam ve Spor Merkezinde düzenlenen etkinlik, genç sporcular ve antrenörlerden yoğun ilgi gördü. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, Akbaş spora nasıl başladığını, milli takım sürecini ve olimpiyat yolculuğundaki hatıralarını aktardı.

Başarısının tesadüf olmadığını vurgulayan Akbaş, genç sporculara, "Çok çalışmak, sabretmek ve hedefe odaklanmak gerekiyor. Karşılaştığınız engelleri aşmak için azimle çalışın" şeklinde tavsiyelerde bulundu. Ayrıca, gençlerin beslenme düzenine dikkat etmeleri gerektiğini de belirtti.

Etkinlik sonunda, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Hatice Akbaş'a teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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