Olimpiyat madalyalı artistik buz patenci Hanyu, emekli oldu

2014 Soçi ve 2018 Pyeongchang kış olimpiyatlarında erkekler artistik buz pateni kategorisinde altın madalyaya ulaşan Hanyu, 12 yıllık profesyonel sporculuk kariyerinde, dünya şampiyonalarında ikisi altın olmak üzere 7 kez madalya sevinci yaşadı.

Japonya 'nın başkenti Tokyo 'da düzenlediği basın toplantısıyla emeklilik kararını duyuran 27 yaşındaki buz patenci, son yıllarda yaşadığı sakatlıkların bu kararında etkili olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

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