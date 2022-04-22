Olimpiyat şampiyonu Fransız hentbolcu, Dünya Günü'ne dikkati çekti - Son Dakika
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Olimpiyat şampiyonu Fransız hentbolcu, Dünya Günü'ne dikkati çekti

22.04.2022 17:04
Olimpiyat şampiyonu Fransız hentbolcu, Dünya Günü'ne dikkati çekti

Fransa Erkek Milli Hentbol Takımı ile üç kez olimpiyat şampiyonluğu yaşayan Nikola Karabatic, 22 Nisan Dünya Günü'ne dikkati çekti.

Fransa Erkek Milli Hentbol Takımı ile üç kez olimpiyat şampiyonluğu yaşayan Nikola Karabatic, 22 Nisan Dünya Günü'ne dikkati çekti.

Karabatic, 22 Nisan Dünya Günü dolayısıyla Olympics.com'a çevreye verdiği önemi anlattı.

Üç kez olimpiyat şampiyonluğu sevinci yaşayan ve tüm zamanların en iyi hentbolcularından biri olarak kabul edilen 38 yaşındaki oyuncu, "Bir sporcu olarak bireysel eylemlerimiz, insanlara olduğu kadar kulüplerimize, liderlerimize ve federasyonlarımıza da aynı yönde ilerleme konusunda ilham verecek." ifadesini kullandı.

Karabatic, "Çevre için sporcular, daha sürdürülebilir bir modele geçişe öncülük edebilir. Bir sporcu olarak çevremizi saran, çevreye daha uyumlu, daha sürdürülebilir bir modele geçişe öncülük edebileceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Deneyimli hentbolcu, sporu bıraktığında dünya için savaşmayı da birinci önceliği haline getireceğini belirerek, şunları kaydetti:

"Sekiz yıldan fazla bir süredir Paris'te yaşıyorum ve ailemle birlikte toplu taşıma, bisiklet, elektrikli scooter veya trenle seyahat etmeyi seçiyorum. Taşınmayı planlıyoruz, bu yüzden bir araba alacağım ama çevre üzerinde daha az etkisi olan bir araba arıyorum. Ayrıca çevresel nedenleri destekliyorum ve kulübümü, federasyonumu ve milli takımımı şişelenmiş su ve plastik kullanım alışkanlıklarını değiştirmeye zorluyorum. PSG'de plastik şişe kullanmaktan kaçınabilmemiz için su sebilleri var ve bir ton plastik kullanmayı bıraktık."

Kovid ve Ukrayna'daki savaş hakkında da değerlendirmede bulunan Karabatic, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarıma ve beni takip eden insanlara bugünlerde Kovid krizi ve Ukrayna'daki savaşa karşı umutla savaşmamız gerektiğini göstermek istiyorum, bizi caydırabilecek birçok olumsuz şey var. Bence her zaman inandığımız şey için savaşmalıyız, meşgul olmalıyız. Çocuklarıma göstermek istediğim şey bu; her zaman gurur duyun, inandığımız ve hayal ettiğimiz şey için savaşın."

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Olimpiyat şampiyonu Fransız hentbolcu, Dünya Günü'ne dikkati çekti - Son Dakika


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