Olimpiyatlar için yapılan tesislerin yüzde 85'i hala kullanılıyor - Son Dakika
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Olimpiyatlar için yapılan tesislerin yüzde 85'i hala kullanılıyor

20.05.2022 23:37
Olimpiyatlar için yapılan tesislerin yüzde 85'i hala kullanılıyor

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 1896 yılından 2018'e kadar yaz ve kış olimpiyatları için yapılan tesislerle ilgili rapor yayımladı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 1896 yılından 2018'e kadar yaz ve kış olimpiyatları için yapılan tesislerle ilgili rapor yayımladı.

IOC'nin raporunda, modern dönemde ilk olimpiyatların düzenlendiği Atina 1896'dan PyeongChang 2018'e kadar yaklaşık 125 yılda yapılan toplam 923 tesisin günümüzdeki durumuyla ilgili bilgiler paylaşıldı.

Rapora göre 51 olimpiyat için 817 kalıcı ve 106 geçici tesis inşa edildiği, kalıcı tesislerin ise yüzde 85'inin hala kullanıldığı kaydedildi. Bu oranın 21. yüzyılda yapılan 206 kalıcı tesisle yüzde 92'ye kadar yükseldiği aktarıldı.

Yaz ve kış olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapan kentlerden örneklerin de yer aldığı raporda, Londra 2012'de yüzme, dalış, artistik yüzme ve modern pentatlon yarışmalarının düzenlendiği Aquatics Centre'ın olimpiyatlar sonrası yeniden düzenlendiği ve tesisi 50'den fazla okulun kullandığı belirtildi. Tesisi her hafta 3 bin 500'den fazla yüzücünün ziyaret ettiği kaydedildi.

IOC'nin yayımladığı bir diğer raporda ise 2017-2021 yılları arasında elde edilen gelirlerin 5,7 milyar dolardan 7,6 milyar dolara çıktığı bildirildi.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) ve Uluslararası Test Ajansına (ITA) verilen desteğin daha da arttığının vurgulandığı raporda, temiz sporcuları korumak için çabaların hızlandırıldığına dikkat çekildi. Tokyo 2020'de 4 bin 255'ten fazla sporcuya 5 binden fazla doping testi yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

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Kaynak: AA

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Olimpiyat, Yüzme, Spor, Son Dakika

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