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Oliver Glasner: Bu zor gruptan çıkmak çok büyük bir başarı - Son Dakika

Oliver Glasner: Bu zor gruptan çıkmak çok büyük bir başarı

09.12.2021 23:29
Oliver Glasner: Bu zor gruptan çıkmak çok büyük bir başarı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6'ncı ve son hafta maçında Fenerbahçe sahasında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6'ncı ve son hafta maçında Fenerbahçe sahasında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmanın çok gurur verici olduğunu ifade eden Glasner, "Özellikle ilk yarıdan çok memnunum. İkinci yarı, iki takım da sanki oyunu saldı. Çok fazla atak olmadı. Avrupa Ligi anlamında da çok memnunuz. Grubumuzda hem Antwerp hem Fenerbahçe var, bunlar çok güçlü takımlar. Onları yenebilmek, bizim takımımız için de çok büyük bir başarı. Bu durum, bu anlamda başarımızı büyütüyor. Bu zor gruptan çıkmak çok büyük bir başarı. Hiç kaybetmeden çıkmak büyüklüğümüzü gösteriyor. Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmak çok gurur verici. Takım olarak çok büyüdük, kendimizi geliştirdik ve bunun devamı beni mutlu eder. Kendi takımım hakkında yorum yapmayı severim ama Fenerbahçe çok iyi iş çıkardı, sadece biz daha iyi ve tehlikeliydik. İlk maçımızda Fenerbahçe galibiyete daha yakındı ama bugün tam tersi oldu. Fenerbahçe'ye saygım sonsuz, iyi bir performans gösterdiler. Başlangıcımız çok kötüydü ama son haftalarda ortalara doğru yükseldik. 3 maçımız daha var ve üst sıralara çıkmak için alabildiğimiz kadar puan kazanmak istiyoruz. 3 hafta sonra devre arası olacak ve ocak, şubat aylarında antrenman için daha da fırsatlarımız olacak. Devre arasından sonraki dönem takımımız için çok önemli. İkinci yarıda hedeflerimiz çok daha yükselecek" ifadelerini kullandı.

Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Oliver, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Oliver Glasner: Bu zor gruptan çıkmak çok büyük bir başarı - Son Dakika Spor


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