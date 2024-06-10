Fethiye'de Serbest Dalış Rekortmenleri Antrenman Yapıyor - Son Dakika
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Spor

Fethiye'de Serbest Dalış Rekortmenleri Antrenman Yapıyor

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi, serbest dalış rekortmenlerini ağırlıyor. Birgül Erken, Alexey Molchanov ve Ana Giselle Kafie, Yunanistan'da düzenlenecek 8. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası öncesinde Kumburnu Plajı'nda antrenman yapıyor. Sporcular, farklı kategorilerde dalış antrenmanları yaparak formda kalmayı hedefliyor. Ölüdeniz'in güzellikteki suları ise ideal bir antrenman ortamı sunuyor.

10.06.2024 20:46
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Fethiye'nin dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi, serbest dalış rekortmenlerini ağırlıyor. Birgül Erken, Alexey Molchanov ve Ana Giselle Kafie, Yunanistan'da düzenlenecek 8. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası öncesinde antrenmanlarını Kumburnu Plajı'nda sürdürüyor.

Dünyanın en iyi serbest dalışçıları arasına gösterilen sporcular, Ölüdeniz Mahallesi Kumburnu Plajı'nda yoğun bir antrenman programına başladı. Sporcular, şampiyona öncesi farklı kategorilerde dalış antrenmanları yaparak formda kalmayı hedefliyor. Sabahın erken saatlerinde plajda yaptıkları esneme hareketleriyle antrenmanlarına başlayan dalgıçlar, ardından nefes kontrolü ve dalış tekniklerini geliştirmek için 50 metre derinlikte dalış çalışmalarını sürdürdüler. 13 Haziran'a kadar Ölüdeniz'de çalışmalarına devam edecek olan Birgül Erken, Alexey Molchanov ve Ana Giselle Kafie, Ölüdeniz'in eşsiz güzellikteki sularının kendilerine ideal bir antrenman ortamı sunduğunu kaydetti.

Birgül Erken: "Dünya sıralamasında bayrağımızı dalgalandırmak için çabalıyorum"

Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, "Öncelikle MUÇEV ve Lykia World Diving Centre ile onun nezdinde emeği geçen herkese, iş insanlarına çok teşekkür ediyorum. Derin dalıcılar olarak zorlu bir yoldayız. Ülkemizi temsil etmek için dünya sıralamasında bayrağımızı dalgalandırmak için çabalıyorum. Ülkemiz çok güzel. Ölüdeniz de serbest dalış için gerçekten biçilmiş kaftan. Antrenman yapmak için yer arıyoruz ve Ölüdeniz birçok yerden daha güzel. Ölüdeniz adeta parlıyor. Bu dalışımızla hem kendi antrenmanımızı yapıyoruz hem de dünya rekortmeni Alexey ve Ana Giselle'yı ağırlıyoruz. Bu sayede ülkemizin tanıtımı olacak. Antrenmanlarımızı risksiz ve doğada gerçekleştirmiş olacağız. Bunun sonunda da serbest dalış altyapısını burada yapılandırmaya çalışacağız. Dünya üzerinde gerçekten aile gibiyiz. Ülkemizi etiketleyecekler ve çok daha fazlası gelecek. Küçük gruplar bile Fethiye'yi, Ölüdeniz'i şimdiden duyurmaya başladı" diye konuştu.

Ana Giselle Kafie: "Yarış zamanı geldiğinde ineceğim metreye karar vereceğim"

Dünya serbest dalış rekortmenlerinden Ana Giselle Kafie ise, "Daha önce Filipinler'de dalış yaptım. Oradaki sular daha sıcak. Buradaki su daha soğuk alışmaya çalışıyorum ama şampiyona için vaktim var. Daha çok çalışma yapacağım. Çok heyecanlıyım. Derinlik için şu anda bir rakam belirtmek istemiyorum. Sadece çok çalışacağım. Yarış zamanı geldiğinde ineceğim metreye karar vereceğim" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fethiye'de Serbest Dalış Rekortmenleri Antrenman Yapıyor - Son Dakika

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