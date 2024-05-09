Olympiakos, Aston Villa'yı 2-0 yenerek UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Olympiakos, Aston Villa'yı 2-0 yenerek UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline yükseldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final ilk maçında deplasmanda 4-2 mağlup ettiği Aston Villa'yı sahasında da 2-0 yenen Olympiakos adını finale yazdırdı. Yunanistan ekibi, finalde Fiorentina ile karşılaşacak.

09.05.2024 23:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final ilk maçında deplasmanda 4-2 mağlup ettiği Aston Villa'yı sahasında da 2-0 yenen Olympiakos adını finale yazdırdı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final rövanşında Yunanistan ekibi Olympiakos, İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı konuk etti. İlk maçın yıldızı El Kaabi, 10. dakikada fileleri havalandırarak Yunan ekibini 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. 78. dakikada El Kaabi, bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. Bu sonuçla Olympiakos, finale yükseldi.

UEFA Konferans Ligi Finali 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da Olympiakos ile Fiorentina arasında oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Konferans, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Olympiakos, Aston Villa'yı 2-0 yenerek UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:02 Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
22:37 TBMM’de fahiş fiyat görüşmelerine ikram edilen ürün damga vurdu: Bir daha koymayalım TBMM'de fahiş fiyat görüşmelerine ikram edilen ürün damga vurdu: Bir daha koymayalım
21:51 İsrail’e silah sevkiyatını durdurması ABD’yi karıştırdı “Biden görevden alınsın“ çağrısı İsrail'e silah sevkiyatını durdurması ABD'yi karıştırdı! "Biden görevden alınsın" çağrısı
21:25 Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanlığına atanacak Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanlığına atanacak
17:18 Ankara Emniyeti’nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı
00:12 UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde final eşleşmeleri belli oldu UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde final eşleşmeleri belli oldu
00:00 Eurovision’a katılan İsrailli şarkıcı yuhalandı Tepkiler sonrası sahneden inmek zorunda kaldı Eurovision'a katılan İsrailli şarkıcı yuhalandı! Tepkiler sonrası sahneden inmek zorunda kaldı
23:24 Beşiktaş başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi Beşiktaş başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi
22:53 Şampiyonlar Ligi finalinde sonuç ne olursa olsun kazanan Dortmund olacak Şampiyonlar Ligi finalinde sonuç ne olursa olsun kazanan Dortmund olacak
21:56 Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu’yu kınadı Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu'yu kınadı
21:53 TikTok, Türkiye’de yasaklanacak mı TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı sinyali verdi TikTok, Türkiye'de yasaklanacak mı? TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı sinyali verdi
21:45 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden aday olacak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden aday olacak
21:32 Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 00:49:41. #1.11#
SON DAKİKA: Olympiakos, Aston Villa'yı 2-0 yenerek UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement