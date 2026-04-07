Olympiakos, Play-Off'u Garantiledi

07.04.2026 23:53
Olympiakos, Real Madrid'i 102-88 yenerek Avrupa Ligi'nde play-off'u garantileyen ilk takım oldu.

Sahasında ağırladığı İspanyol temsilcisi karşısında ilk yarıyı 49-42 önde kapatan Yunan ekibi Olympiakos, rakibini 14 sayı farkla mağlup ederek ligi ilk 6'da bitirmeyi garantiledi.

Olympiakos'ta Tyler Dorsey 37 sayı, 5 asist, Sasha Vezenkov 26 sayı, 9 ribauntla oynarken, Real Madrid'de Trey Lyles 22 sayı, 5 ribaunt kaydetti.

Kaynak: AA

