Olympiakos Şampiyon! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Olympiakos Şampiyon!

25.05.2026 01:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Olympiakos, EuroLeague finalinde Real Madrid'i 92-85 yenerek şampiyon oldu. Bartzokas ve Fournier mutlular.

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final organizasyonunda Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Olympiakos'ta başantrenör Georgios Bartzokas, çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Bartzokas, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'da oynanan finalin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sezon boyunca çok çalıştıklarını belirten Yunan başantrenör, "Çok iyi ve mutlu hissediyorum. Oyuncular bu işin kahramanı. Normal sezonu birinci bitiren takımın şampiyon olamaması lanetini kırdık. Bu sezon çok iyi basketbol oynadık. Tüm oyuncularımı ve taraftarı tebrik ediyorum. Oyuncularım bu kupayı fazlasıyla hak etti." ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in MVP'si seçilen Olympiakos'un Fransız oyuncusu Evan Fournier ise finalde iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Birbirimize bağlı kaldık. Savunmada iyi iş çıkarmamız bize güç verdi ve şampiyon olmayı başardık." diye konuştu.

Sergio Scariolo: "Maçın sonucu ufak ayrıntılarla belli oldu"

Real Madrid Başantrenörü Sergio Scariolo, çok iyi mücadele ettiklerini ancak maçın sonucunu küçük detayların belirlediğini kaydetti.

Olympiakos'u elde ettikleri şampiyonluk dolayısıyla kutlayan Scariolo, "Çok iyi takım. Son 5 yılda aynı başantrenörle çalışıyorlar. Çekirdek kadroyu korudular. Ev sahibi avantajları vardı. Gerçekten müthiş bir atmosfer vardı. Bu fırsatı kullandılar. Bizim gibi sakatlıktan muzdarip takım için hiç kolay değil. Büyük baskı yarattılar. Takımım müthiş bir çaba gösterdi. Çok iyi basketbol oynadık. Büyük bir mücadele verdik. 16 ribaunt az almak çok büyük bir fark. Maçın sonucu ufak ayrıntılarla belli oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Atina, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olympiakos Şampiyon! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartal’da korku dolu anlar: İETT otobüsü kırmızıda geçti, motosikletli son anda durabildi Kartal'da korku dolu anlar: İETT otobüsü kırmızıda geçti, motosikletli son anda durabildi
Vedat Muriqi’nin 23 golü yetmedi Mallorca küme düştü Vedat Muriqi'nin 23 golü yetmedi! Mallorca küme düştü
Özgür Özel, CHP PM toplantısına başkanlık etti Özgür Özel, CHP PM toplantısına başkanlık etti
Nusret’in kardeşi Özgür Gökçe’nin fuhuş pazarlıkları WhatsApp kayıtlarında Nusret’in kardeşi Özgür Gökçe’nin fuhuş pazarlıkları WhatsApp kayıtlarında
Sezgin Baran Korkmaz’dan Umut Altaş açıklaması: Her şeyi anlatacak ve Türkiye’nin iade talebini kabul edecek Sezgin Baran Korkmaz'dan Umut Altaş açıklaması: Her şeyi anlatacak ve Türkiye’nin iade talebini kabul edecek
Adıyaman’da kurbanlık satarken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti Adıyaman'da kurbanlık satarken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti

00:03
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı
22:44
Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
22:25
Özgür Özel’den “kurultay“ açıklaması: 40 gün içinde yapılmalı
Özgür Özel'den "kurultay" açıklaması: 40 gün içinde yapılmalı
21:10
“Kılıçdaroğlu’nun ihraç listesinde 10 milletvekili var“ iddiası
"Kılıçdaroğlu’nun ihraç listesinde 10 milletvekili var" iddiası
20:56
Süper Lig’e yükselen son takım Çorum FK oldu
Süper Lig'e yükselen son takım Çorum FK oldu
20:44
Mücahit Birinci: Kılıçdaroğlu kurultay olmadan seçimi görecek, cumhurbaşkanı adayı da İlhan Kesici
Mücahit Birinci: Kılıçdaroğlu kurultay olmadan seçimi görecek, cumhurbaşkanı adayı da İlhan Kesici
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 01:43:59. #.0.4#
SON DAKİKA: Olympiakos Şampiyon! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.