Omar Artan, Süper Kupa\'da Görev Alacak

2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasında oynanacak 2026 UEFA Süper Kupa maçında görevlendirildi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda düdük çalacak ilk Somalili hakem olarak tarihe geçmeye hazırlanan ve geçerli ABD vizesine sahip olmasına rağmen Miami Havalimanı'nda ülkeye alınmayan Omar Abdulkadir Artan'a UEFA'dan görev geldi. ABD makamlarının "güvenlik incelemesine ilişkin kaygılar" nedeniyle ülkeye girişine izin vermediği ve FIFA tarafından Dünya Kupası hakem kadrosundan çıkarılan Artan, 12 Ağustos'ta Salzburg'da UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa arasında oynanacak 2026 UEFA Süper Kupa maçını yönetecek.

Konuyla ilgili UEFA'dan yapılan açıklamada, Artan'ın UEFA Süper Kupa maçını yönetmesi kararının UEFA ve CAF arasında hakemlik de dahil olmak üzere birçok alanda işbirliğini teşvik etmek amacıyla yakın zamanda imzalanan Mutabakat Zaptı (MoU) çerçevesinde alındığı belirtildi.

Aleksander Ceferin: "Futbol insanları bir araya getirmek içindir"

Omar Artan'ın Afrika Futbol Konfederasyonu'nun en üst düzey müsabakalarında kendini kanıtlamış bir hakem olduğunu belirten UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Futbol insanları bir araya getirmek içindir ve UEFA, Omar'a ve ona bu kadar prestijli bir adaylık kazandıran olağanüstü hakemlik becerilerine saygı göstermek istiyor. Girişimimizi coşkuyla desteklediği için dostum CAF Başkanı Patrice Motsepe'ye minnettarım" dedi.

Patrice Motsepe: "Omar Artan, Somali'yi ve tüm Afrika kıtası halkını son derece gururlandırdı"

CAF Başkanı Dr. Patrice Motsepe ise şunları söyledi:

"Omar Artan, Somali'yi ve tüm Afrika kıtası halkını son derece gururlandırdı. 2025 CAF Yılın Erkek Hakemi Ödülü'nü alması ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nda hakem olarak görevlendirilmesi, dünya standartlarındaki hakemlik yeteneğinin ve sahip olduğu uluslararası saygının bir göstergesidir. Omar Artan'ın 2026 UEFA Süper Kupası maçını yönetmesini sağlayan dostum Aleksander Ceferin'e çok teşekkür ediyorum. Bu, Omar Artan ve Afrikalı hakemler için büyük bir onur ve aynı zamanda futbolun Afrika, Avrupa ve dünyanın dört bir yanından insanları bir araya getirmesinin ve birleştirmesinin mükemmel bir örneğidir." - İSTANBUL