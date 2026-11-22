Ömer Faruk Yurtseven, G Lig'de 34 sayı ve 15 ribauntla Vipers'ı galibiyete taşıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rio Grande Valley Vipers, G Lig'de Laketown Squadron'u 127-116 mağlup ederken Ömer Faruk Yurtseven 34 sayı, 15 ribaunt ve 3 asistle double-double yaptı. Milli oyuncu, bu sezon çıktığı 7 maçta 22,7 sayı ve 9 ribaunt ortalamalarına ulaştı.
Amerikan Basketbol Ligi'nin alt organizasyonu G Lig'de (NBA G League) forma giyen milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven, takımı Rio Grande Valley Vipers'ın Laketown Squadron'u 127-116 yendiği maçta 34 sayı attı.
Bert Ogden Arena'daki mücadelede "double-double" yapan Ömer Faruk Yurtseven, 34 sayı, 15 ribaunt, 3 asistlik performansıyla takımını galibiyete taşıdı.
Milli basketbolcu, takımının Texas Legends'ı 105-97 yendiği maçta da 42 sayı kaydetmişti.
Bu sezon 7 maça çıkan Ömer Faruk, 22,7 sayı ve 9 ribaunt ortalamaları yakaladı.
Kaynak: AA
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