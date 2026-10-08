OMÜ\'de milli sporcular için Onur Duvarı açıldı, Mahmut Demir disiplini anlattı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinde, Türk sporuna ve üniversiteye katkı sunan milli sporcuların isimlerinin yaşatılması amacıyla hazırlanan "Onur Duvarı" törenle açıldı. Açılışta konuşan olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli güreşçi Mahmut Demir, genç sporculara başarıya giden yolun disiplin, sabır, emek ve mücadeleden geçtiğini belirterek, "Başarı tesadüf değildir; başarı, disiplinli çalışmanın, sabrın ve alın terinin ödülüdür" dedi.

OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesindeki programa olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli güreşçi Mahmut Demir ile olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarında 11 altın madalya kazanan işitme engelli milli sporcu Samet Bulut katıldı. Öğrencilerle bir araya gelen Demir, sporun yalnızca fiziksel gelişime katkı sağlamadığını, aynı zamanda karakter gelişiminde de önemli rol oynadığını söyledi.

Spor ile disiplinin başarıya giden yolda birbirinden ayrılmaz iki unsur olduğunu ifade eden Demir, "Spor; insana sadece fiziksel güç kazandırmaz, aynı zamanda karakterini şekillendirir, sabrı öğretir ve mücadele ruhunu geliştirir. Disiplin ise bu yolculuğun temel taşıdır. Çünkü yetenek tek başına başarı için yeterli değildir; düzenli çalışma, fedakarlık ve kararlılık olmadan kalıcı başarı elde etmek mümkün değildir" diye konuştu.

"Şampiyonluk kürsüsünün arkasında binlerce saatlik çalışma var"

Başarıların kısa sürede elde edilmediğine dikkat çeken Demir, sporcuların hedeflerine ulaşmak için zorlu süreçlerde dahi çalışmalarını sürdürmeleri gerektiğini belirtti. Demir, "Başarı, bir günde elde edilen bir sonuç değil; yılların emeği, sabrı ve alın terinin ürünüdür. Şampiyonluk kürsüsüne çıkmak birkaç dakikalık bir başarı gibi görünse de o anın arkasında binlerce saatlik antrenman, fedakarlık ve vazgeçmeyen bir irade vardır" ifadelerini kullandı.

"Gençlerimiz kötü alışkanlıklardan uzak durmalı"

Gençlerin sporla iç içe yetişmesinin önemine vurgu yapan Demir, sporun kötü alışkanlıklardan uzak durulmasına ve özgüven kazanılmasına katkı sağladığını söyledi. Demir, "Sporla büyüyen nesiller, sadece başarılı sporcular değil; aynı zamanda vatanına, milletine ve değerlerine bağlı, sağlıklı ve güçlü bireyler olarak yetişirler. Kötü alışkanlıklardan uzak durmanın, özgüven kazanmanın ve hayatta başarılı olmanın en güzel yollarından biri spordur" dedi.

"Disiplin olmadan başarı, emek olmadan zafer olmaz"

Sporun kazandırdığı çalışma ahlakı ve mücadele ruhunun hayatın her alanında insanlara yol gösterdiğini belirten Demir, gençlere hedeflerinden vazgeçmemeleri çağrısında bulundu. Demir, "Unutulmamalıdır ki; disiplin olmadan başarı, emek olmadan zafer olmaz. Sporun kazandırdığı çalışma ahlakı ve mücadele ruhu, insanın hayatının her alanında ona rehberlik eder. Başarı tesadüf değildir; başarı, disiplinli çalışmanın, sabrın ve alın terinin ödülüdür" şeklinde konuştu.

Murat Eliöz: "Yaklaşık 400 milli sporcumuz oldu"

Onur Duvarı'nın açılışında konuşan OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Eliöz ise fakültelerinde bugüne kadar çok sayıda milli sporcu yetiştiğini belirtti. Eliöz, "İki dünya ve olimpiyat şampiyonu sporcuyla bir araya gelmekten gurur duyuyorum. 36 yıldır fakültemizin içerisinde yaklaşık 400'e yakın milli sporcumuz oldu. Dünya ve Avrupa şampiyonları yetiştirdik. Biz bu insanlarla bağımızı koparmamak, onlarla etkileşimimizi devam ettirmek ve onlara olan saygımızı göstermek için bu bağı oluşturmak istedik" ifadelerini kullandı.

Onur Duvarı'nın açılışının ardından milli sporcular öğrencilerle konferansta bir araya geldi. Program, konferansın ardından sona erdi.