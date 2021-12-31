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Önder Karaveli: "İyi bir değerli rakibe karşı alınan galibiyet sevindiriciydi" - Son Dakika

Önder Karaveli: "İyi bir değerli rakibe karşı alınan galibiyet sevindiriciydi"

31.12.2021 00:01
Önder Karaveli: "İyi bir değerli rakibe karşı alınan galibiyet sevindiriciydi"

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Altay karşısında alınan galibiyetin sevindirici olduğunu söyledi.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Altay karşısında alınan galibiyetin sevindirici olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Beşiktaş evinde Altay'ı 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli ile alakalı sözlerine başlayarak, "Kendisine Beşiktaş'a yaşattığı şampiyonluklardan dolayı sevgim vardı. Saygı duyduğum bir kişi. Onunla aynı sahada olmak rakip olmak çok keyifliydi. Buradan ona sevgilerimi iletiyorum. Bugün rotasyon yapmalıydık. 3 gün önce maç oynadık. 26. resmi maç ve oyuncular yüksek tempolardan çıkıp bazı sorunlar yaşıyordu. Bazı oyuncularımız sakatlık riskindeydi, korumalıydık. Rakibin oyununa göre bazı oyuncuları değiştirmek durumundaydık. Direkt hücum yapan bir takımdı. Aut atışları dahil yüksek bir şekilde bizim alanımıza gönderen rakiple oynadık. Josef'i daha çok sahanın merkezinde tutup hem o yüksek topları karşılamak hem sahipsiz topları kazanmak istedik Atiba ile. Rakibimiz bu toplarla atak yapıyordu. Maçın ilk yarısında buna çok fazla izin vermedik. Biraz oyunu yavaş oynadığımız düşünüyorum. Bu da kendi yarı alanında alan savunması yapan rakibin işini kolaylaştırdı. Pas hızını daha yüksek tutmalıydık. Rakibi yerinden oynatmadığınız sürece pozisyon bulmak kolay olmuyor. Birkaç tane pozisyon bulabildik. Güven ve Michy'den koşular istedik. Rakip savunma hattının bloğun içindeki mesafelerin geniş olmasıydı. Bundan faydalanmak için koşular istedik ama yeterli seviyede bu koşular olmadı. İkinci yarı biraz daha pas hızımızı arttırdık ama bu seferde ön taraftaki kayıplarla top kaybı yaşadık ve oyun biraz daha geçişli olmaya başladı. Bunda toparlanmakta zorlanıyoruz. Rakibe böyle ataklar verdik bu bizim için iyi değil. Pjanic ve Alex ile biraz daha topa sahip olma durumunu arttırmak istedik. İlk golü atmak kilit noktaydı. Bunu attığımızda kolaylaşacağını biliyorduk. Golden sonra biraz daha kolay oldu. Etkili ataklar yaptık ama sonuçlandırma kısmı etkili olmadık. Rakibe pozisyonlar verdi ama rakip bunlara organize şekilde gelemedi. Bütüne baktığımızda yılın son maçı. İyi bir değerli rakibe karşı alınan galibiyet sevindiriciydi" ifadelerini kullandı.

"Takım içinden rekabet edecek oyuncular çıkaracağız"

Forvet oyuncularına tribünlerin verdiği tepkiye değinen Karaveli, "Bir kısmını yerine getirebiliyor ama bir kısmını getiremiyor. Santrfordan beklenti gol atması. Bulduğu gol pozisyondaki gol vuruşlarında beklenti yüksek. Oyunun bütününde bazen sadece bir santrfora atak açısından bakmıyorum. Rakibin ataklarını engellemekte baskı yapmakta takım savunmasında beraber olmakta verim alıyoruz. Gol sayısı gol pozisyonlarını değerlendirmede olumsuzluklar olduğu belli. Takımın içinden o pozisyon için yeni oyuncular, onunla rekabet edecek oyuncular çıkarabileceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Karaveli son olarak yeni yılla ilgili, "2021 yılını bitiriyoruz. Bütün sıkıntıları ve olumsuzluklarıyla. Umarım yeni yıl sizlere ailelerinize güzellikleriyle gelir" temennisinde bulundu. - İSTANBUL

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Önder Karaveli, Beşiktaş, oyunlar, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Önder Karaveli: 'İyi bir değerli rakibe karşı alınan galibiyet sevindiriciydi' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Önder Karaveli: "İyi bir değerli rakibe karşı alınan galibiyet sevindiriciydi" - Son Dakika
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