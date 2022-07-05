Onur Göçmez: "Yolumuz zor ama hedefimiz mutlu olmak" - Son Dakika
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Onur Göçmez: "Yolumuz zor ama hedefimiz mutlu olmak"

05.07.2022 20:43

- Onur Göçmez: "Yolumuz zor ama hedefimiz mutlu olmak" Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez: "VAR sisteminin olumlu olacağını düşünüyoruz" Bandırmaspor ve 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Onur Göçmez, fikstür çekimini değerlendirdi.

- Onur Göçmez: "Yolumuz zor ama hedefimiz mutlu olmak"

Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez:

"VAR sisteminin olumlu olacağını düşünüyoruz"

İSTANBUL - Bandırmaspor ve 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Onur Göçmez, fikstür çekimini değerlendirdi. VAR sisteminin 1. Lig'de olumlu olacağını söyleyen Göçmez, hedeflerinin de sezon sonunda mutlu olmak olduğunu ifade etti.

Bandırmaspor Başkanı ve 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Onur Göçmez, fikstür çekiminin ardından İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Fikstür çekiminin hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Göçmez, "Zor bir lig ve 14 şehri temsil eden 19 takımlı bir lig. Anadolu'nun birçok şehrine yayılan ve futbol sevdasını yayan bir lig. Bugün federasyon başkanımızı ziyaret ettik ve çok güzel bir iletişimle başladık. Lig planlaması konusunda fikirlerimizi sordular ve tüm kulüplerimizin yorumuyla fikirlerimizi ilettik, gerekli düzenlemeyi yaptılar. Ayrıca deplasman konusunu konuştuk. Artık 1. Lig taraftarları da deplasmana gidecek. Zaten genel bir karardı ama bir yanlış anlaşılma olmuştu, bunu da giderdik. VAR sistemi de geliyor bu sene. Hem güveni hem de hakemlerin vereceği kararlar konusunda da olumlu bir etkili olacağını düşünüyoruz" dedi.

"Daha mücadeleci bir takım olacağız"

Bandırmaspor olarak bütçeyi mütevazı şekilde kurguladıklarını söyleyen Onur Göçmez, "Kurlardaki artışı planlama ve enflasyon ortamında bu seviyeyi korumanız gerekiyor. Hedefimiz yine Türkiye'nin bahsedeceği, sistemi olan güzel oyun. Geçen seneki sistem ne ise, Bandırma bu sene de daha çok mücadele eden ve daha çok keyif veren bir takım olacak. Yolumuz zor ama hedefimiz sezon sonunda mutlu olmak" diyerek sözlerini tamamladı.

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Onur Göçmez: 'Yolumuz zor ama hedefimiz mutlu olmak' - Son Dakika

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