Onur Taştan Bronz Madalya İçin Mücadele Edecek

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo erkekler +90 kilo J1 kategorisinde Onur Taştan, bronz madalya maçı yapacak.
Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen judo müsabakalarında milli sporcu, repesaj maçında Kazakistan'dan Yerlan Utepov'la karşılaştı.
Rakibini 10-0 yenen Onur, TSİ 16.30'da başlayacak akşam seansında bronz madalya maçında ev sahibi Fransa'dan Jason Grandry ile karşı karşıya gelecek.
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