Onuralp Bitim: "Elimizden gelen en iyi oyunu ortaya koyup, galibiyetle ayrılacağız" - Son Dakika
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Onuralp Bitim: "Elimizden gelen en iyi oyunu ortaya koyup, galibiyetle ayrılacağız"

01.07.2022 23:13

- Onuralp Bitim: "Elimizden gelen en iyi oyunu ortaya koyup, galibiyetle ayrılacağız" A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Onuralp Bitim: "Hazırlığımızı çok iyi yaptık" "Hayallerime ulaşmaya çalışacağım değil, ulaşacağım" A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başarılı oyuncusu...

- Onuralp Bitim: "Elimizden gelen en iyi oyunu ortaya koyup, galibiyetle ayrılacağız"

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Onuralp Bitim:

"Hazırlığımızı çok iyi yaptık"

"Hayallerime ulaşmaya çalışacağım değil, ulaşacağım"

İSTANBUL - A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Onuralp Bitim, Büyük Britanya maçına galibiyet için çıkacaklarını belirterek, "Kendimizi hep en iyi takım olarak görüp, ona göre oynamaya çalışacağız. Kesinlikle galibiyet için sahaya çıkacağız. Elimizden gelen en iyi oyunu ortaya koyup, galibiyetle ayrılacağız" dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ilk tur son maçında 3 Temmuz Pazar günü Büyük Britanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde millilerin başarılı oyuncusu Onuralp Bitim, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. A Milli Takım'da oldukları için hem mutlu hem de şanslı olduklarını söyleyen Bitim, "Güzel bir hazırlık süreci geçirdik. Bazı oyuncular olarak erkenden başladık. Final serisi oynayanlar da sonradan bize katıldı. Başından beri her türlü şekilde hazırlandık. Bence hazırlığımızı çok iyi yaptık. Öncellikle İngiltere maçı ardından da şampiyona için bence çok güzel adımlar izliyoruz. Bence maça her anlamda hazırız. Rakip sonuçta iyi bir takım ama hem şu an hem şampiyonada bizim karşılaşacağımız her takım iyi olacak. Biz de çok iyi bir takımız. Kendimizi hep en iyi takım olarak görüp, ona göre oynamaya çalışacağız. Kesinlikle galibiyet için sahaya çıkacağız. Elimizden gelen en iyi oyunu ortaya koyup, galibiyetle ayrılacağız. Diğer grupta da güçlü rakiplerimiz olacak. Bence maç maç bakılması gereken bir süreç. Her maça ayrı şekilde hazırlanıp, her maça elimizden gelenin en iyisiyle çıkarsak bence güzel sonuçlar alacağız" diye konuştu.

"Hayallerime ulaşmaya çalışacağım değil, ulaşacağım"

Bireysel olarak güzel bir sezon geçtiğini belirten 23 yaşındaki oyuncu, "İstediklerimi sahaya yansıttığım bir sezondu. Çok şükür sezonu da sağlıklı bitirebildim. Bu benim için başlangıç sezonuydu. Buradan bunun teminatını verebilirim. Bundan sonra her sene üstüne daha fazla koyarak çocukluğumdan beri her verdiğim röportajdaki hayallerime ulaşmaya çalışacağım değil, ulaşacağım. En kısa zamanda umarım önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Büyük Britanya, Onuralp Bitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Onuralp Bitim: 'Elimizden gelen en iyi oyunu ortaya koyup, galibiyetle ayrılacağız' - Son Dakika

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