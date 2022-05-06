Ordu'da görme engelliler için futbol sahası - Son Dakika
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Ordu'da görme engelliler için futbol sahası

06.05.2022 16:36
Ordu'da görme engelliler için futbol sahası

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Spor Toto Altınordu Spor Kompleksi'ne görme engelliler için futbol sahası yapılıyor.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Spor Toto Altınordu Spor Kompleksi'ne görme engelliler için futbol sahası yapılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Spor Toto Altınordu Spor Kompleksi'ne görme engelliler için 25x45 metre ölçülerinde nizami B1 futbol sahası, bir adet 50x70 ölçülerinde futbol sahası ve gençler için 20x40 ölçülerinde halı sahanın yapımına başlandı. Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Görme Engelli Milli Futbolcu Vedat Yavuz ve Görme Engelliler İl Temsilcisi Yadikar Erkan Çömlek ile birlikte şantiye alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İl Müdürü Genç, çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "İnşallah yaz sonunda 3 futbol sahası da gençlerimizin hizmetine sunulmuş olacak. Bizlere bu imkanları sunan, gençlerimize bu hizmeti verme imkanı sağlayan başta Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Valimiz Tuncay Sonel'e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Görme Engelli Milli Futbolcu Vedat Yavuz ise, "Bizler de görme engelliler B1 futbol sahasının yedincisinin Ordu'ya yapılmasından dolayı çok mutluyuz. Gerçekten buna ülke olarak çok ihtiyacımız vardı. Uluslararası müsabakaları, Avrupa ve dünya şampiyonalarını artık ilimizde yapmak istiyoruz. Görme engelli bireylerin neleri başardığını Karadeniz'den haykırmak istiyoruz. Karadenizli genç çocuklarımızı bakanlığımızın ve il müdürlüğümüzün katkıları ile yetiştirerek sporcu sayımızı arttırmak istiyoruz. Benim gibi olimpiyat sporcuları yetişsin istiyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmelerini hedefliyoruz. Bu hususta gerçekten çok emek sarf ediliyor. Görme Engelli kardeşlerimiz için ulaşım anlamında çok güzel bir yer seçildi" dedi. - ORDU

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Kaynak: İHA

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