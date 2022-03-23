Ordu'da Okul Sporları Oryantiring Grup Müsabakaları başladı - Son Dakika
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Ordu'da Okul Sporları Oryantiring Grup Müsabakaları başladı

23.03.2022 16:46
Ordu'da Okul Sporları Oryantiring Grup Müsabakaları başladı

Ordu'da düzenlenen Okul Sporları Oryantiring Grup Müsabakaları başladı.

Ordu'da düzenlenen Okul Sporları Oryantiring Grup Müsabakaları başladı.

Ordu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 17 ilden 400'ü aşkın sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, sporculara başarılar diledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen, Ordu Valiliği himayesinde gerçekleştirilen müsabakada farklı illerden gelen sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Genç, "Geleceğimizin teminatı pırıl pırıl gençlerimizi yetiştiren öğretmenlerimize, müdürlerimize ve antrenörlerimize huzurlarınızda teşekkür ederim. İnşallah Karadeniz'in incisinde bu güzel organizasyon ile birlikte sizleri kazasız belasız evlerinize yollarız. Sizler burada arzu ettiğiniz, çalıştığınız emeklerin karşılığı olarak madalyalarınızı alırsınız, Türkiye şampiyonasında inşallah yarışma fırsatı elde edersiniz." dedi.

Konuşmanın ardından okulun karşısındaki Tayfun Gürsoy Parkı ve çevresinde oluşturulan alanda yarışmalara başlandı.

Sporcular, küçük kız, küçük erkek, yıldız kız ve yıldız erkek kategorilerinde mücadele ediyor.

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Ordu Valiliği, Mustafa Genç, gençlik, Ordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ordu'da Okul Sporları Oryantiring Grup Müsabakaları başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da Okul Sporları Oryantiring Grup Müsabakaları başladı - Son Dakika
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