Rafting Okul Sporları Şampiyonası grup müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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Rafting Okul Sporları Şampiyonası grup müsabakaları sona erdi

24.05.2022 14:28

Ordu'nun Altınordu ilçesinde dün başlayan Rafting Okul Sporları Şampiyonası grup müsabakaları sona erdi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde dün başlayan Rafting Okul Sporları Şampiyonası grup müsabakaları sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Rafting Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Rafting Okul Sporları Şampiyonası 2. bölge gençler kategorisi grup müsabakalarının final yarışları yapıldı.

Akyazı Mahallesi'ndeki Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmada, erkekler, kızlar ve karma olmak üzere 3 kategoride 19 takım yarıştı.

Rafting Okul Sporları Şampiyonası grup müsabakaları sona erdi
Rafting Okul Sporları Şampiyonası grup müsabakaları sona erdi
Rafting Okul Sporları Şampiyonası grup müsabakaları sona erdi
Rafting Okul Sporları Şampiyonası grup müsabakaları sona erdi
Rafting Okul Sporları Şampiyonası grup müsabakaları sona erdi
Rafting Okul Sporları Şampiyonası grup müsabakaları sona erdi
Rafting Okul Sporları Şampiyonası grup müsabakaları sona erdi
Rafting Okul Sporları Şampiyonası grup müsabakaları sona erdi
Rafting Okul Sporları Şampiyonası grup müsabakaları sona erdi

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rafting Okul Sporları Şampiyonası grup müsabakaları sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rafting Okul Sporları Şampiyonası grup müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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