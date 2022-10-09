Ordu haber | Samsunspor, Altınordu maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Ordu haber | Samsunspor, Altınordu maçı için hazırlıklara başladı

09.10.2022 18:42
Ordu haber | Samsunspor, Altınordu maçı için hazırlıklara başladı

Ordu haberine göre Samsunspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Altınordu maçı hazırlıklarına başladı.

Samsunspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Altınordu maçı hazırlıklarına başladı.

Samsunsporlu futbolcular, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Altınordu maçı öncesi antrenmanlara başladı. Antrenmanda, Gençlerbirliği maçında oynayan oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınma hareketleri, pas çalışması ve yarı sahada oyun oynadı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Hüseyin Eroğlu, Samsunspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ordu haber | Samsunspor, Altınordu maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika

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