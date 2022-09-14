Ordu haberi | Altınordu'da Kahraman umutlu konuştu

SPOR Toto 1'inci Lig'de oynadığı 4 maçta 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Altınordu'da teknik direktör Ufuk Kahraman, takımının çıkışa geçeceğini dile getirdi. Galibiyet alamadıklarını ancak bardağın dolu tarafına baktıklarında kaybetmeyen bir ekip olduklarını dile getiren teknik patron Kahraman, "Gençlerbirliği ve Pendikspor karşılaşmalarında geriye düşmemize rağmen maçta kaldık. Takıma bu ruhu aşılamaya çalışıyoruz. Bu bize ayrı bir güç katıyor" diye konuştu.

Geçen sene mağlubiyet serisine girdiklerinde demoralize olduklarını, şimdi ise reaksiyon verdiklerini anlatan Ufuk Kahraman, "Gol yesek bile kazanma isteğinin doğması bizi ayakta tutuyor. Altınordu'yu herkes biliyor, bir kez kazandığımızda seri galibiyetler gelecektir. Bazı oyuncularımız formsuz ama potansiyellerini biliyoruz. Biz büyük bir çıkış yakalayacağımızı düşünüyoruz" dedi.Göztepe derbisi öncesi Altınordu'da sakatlıkları bulunan Ahmet İlhan ve Şeref'in durumları belirsizliğini koruyor.

- İzmir