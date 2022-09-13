Ordu haberleri! Altınordu 1 puana abone - Son Dakika
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Ordu haberleri! Altınordu 1 puana abone

13.09.2022 11:28
Ordu haberleri! Altınordu 1 puana abone

Ordu haberlerine göre SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde Pendikspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu, 4'üncü maçında 3'üncü beraberliğini aldı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde Pendikspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu, 4'üncü maçında 3'üncü beraberliğini aldı. Galibiyeti bulunmayan ve puanını 3'e çıkaran İzmir ekibi maç eksiğiyle 16'ncı sırada kalıp düşme hattından kurtulamadı. Geriye düştüğü karşılaşmada ilk yarının sonunda Ahmet Dereli'nin ayağından bulduğu golle skoru eşitleyen kırmızı-lacivertliler, ikinci yarıda baskı kuramayınca 1 puana razı oldu. Altınordu, pazar günü derbide konuk olacağı Göztepe karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak. İzmir ekibinde sakatlık yaşayan Ahmet İlhan'ın durumu hafta içinde netlik kazanacak.

Pendikspor'la zorlu bir maç oynadıklarını dile getiren teknik direktör Ufuk Kahraman, "Pendik takımın bek arkalarındaki boşluklarda pozisyon vermesini bekliyorduk ve attığımız gol de bu şekilde oldu. Oyun kurarken kaptırdığımız topla yediğimiz gol sonucu biraz demoralize olduk. İlk yarı sonunda attığımız golle moral bulduk. İkinci yarıda topa sahip olduk ama üçüncü bölgeye taşıyamayınca gol pozisyonuna girme konusunda zorladık. Evimizde kazanmamız gereken bir maçtı. Fakat maçın hakkı beraberlikti. Önümüzde Göztepe maçımız var, iyi hazırlanacağız. Eksiklerimizi değerlendirip ona göre çalışacağız" dedi.


- İzmir
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Altınordu-Pendikspor maçının ardından Altınordu-Pendikspor maçının ardından Ordu haber | Altınordu'nun konuğu Pendikspor Ordu haber | Altınordu'nun konuğu Pendikspor
Kaynak: DHA

Pendikspor, Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ordu haberleri! Altınordu 1 puana abone - Son Dakika

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