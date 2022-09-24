STAT: Bergama 14 Eylül
HAKEMLER: Cihan Ataş, Ozan Bekar, Batuhan BıyıklıBERGAMA BELEDİYESPOR: Amir - Yunus, Murat, Volkan, İbrahim, Ahmet Aslan, Bekir Can (Dk. 75 Semih Emir), Emre (Dk. 65 Ahmet Karaman), Yiğit Gökoğlan (Dk. 65 Atalay), Efe Taylan (Dk. 75 Mehmet), Uğur (Dk. 81 İsmail)FATSA BELEDİYESPOR: Mehmet Akif - Gökhan, Yiğit, İlyas, Emrah, İdris (Dk. 83 Ertunç Yasin), Cihan (Dk. 83 Bilal Can), Ramazan, Umut Koray (Dk. 69 Cemilcan), Şahinali (Dk. 90 Batuhan), Harun (Dk. 90 Gökdeniz)SARI KARTLAR: Uğur, Yunus (Bergama), Gökhan, İlyas (Fatsa)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Bergama Belediyespor, 4'üncü haftada evinde Fatsa Belediyespor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla iki takım da galibiyetle tanışamazken Bergama Belediyespor 3, Fatsa Belediyespor 4 puana ulaştı.
Son Dakika › Spor › Ordu haberleri | Bergama Belediyespor - Fatsa Belediyespor: 0-0 - Son Dakika