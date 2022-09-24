TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Bergama Belediyespor , 4'üncü haftada evinde Fatsa Belediyespor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla iki takım da galibiyetle tanışamazken Bergama Belediyespor 3, Fatsa Belediyespor 4 puana ulaştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Ordu haberleri | Bergama Belediyespor - Fatsa Belediyespor: 0-0 - Son Dakika

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