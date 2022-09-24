Ordu haberleri | Bergama Belediyespor - Fatsa Belediyespor: 0-0 - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu haberleri | Bergama Belediyespor - Fatsa Belediyespor: 0-0

24.09.2022 18:01
Ordu haberleri | Bergama Belediyespor - Fatsa Belediyespor: 0-0

Ordu haberler... STAT: Bergama 14 EylülHAKEMLER: Cihan Ataş, Ozan Bekar, Batuhan BıyıklıBERGAMA BELEDİYESPOR: Amir - Yunus, Murat, Volkan, İbrahim, Ahmet Aslan, Bekir Can (Dk. 75 Semih Emir), Emre (Dk. 65 Ahmet Karaman), Yiğit Gökoğlan (Dk. 65 Atalay), Efe Taylan (Dk. 75 Mehmet), Uğur (Dk.

STAT: Bergama 14 Eylül

HAKEMLER: Cihan Ataş, Ozan Bekar, Batuhan Bıyıklı

BERGAMA BELEDİYESPOR: Amir - Yunus, Murat, Volkan, İbrahim, Ahmet Aslan, Bekir Can (Dk. 75 Semih Emir), Emre (Dk. 65 Ahmet Karaman), Yiğit Gökoğlan (Dk. 65 Atalay), Efe Taylan (Dk. 75 Mehmet), Uğur (Dk. 81 İsmail)FATSA BELEDİYESPOR: Mehmet Akif - Gökhan, Yiğit, İlyas, Emrah, İdris (Dk. 83 Ertunç Yasin), Cihan (Dk. 83 Bilal Can), Ramazan, Umut Koray (Dk. 69 Cemilcan), Şahinali (Dk. 90 Batuhan), Harun (Dk. 90 Gökdeniz)SARI KARTLAR: Uğur, Yunus (Bergama), Gökhan, İlyas (Fatsa)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Bergama Belediyespor, 4'üncü haftada evinde Fatsa Belediyespor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla iki takım da galibiyetle tanışamazken Bergama Belediyespor 3, Fatsa Belediyespor 4 puana ulaştı.


- İzmir
YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Bergama Belediyespor, Ahmet Karaman, Ahmet Aslan, Bergama, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ordu haberleri | Bergama Belediyespor - Fatsa Belediyespor: 0-0 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:36 İçişleri Bakanı Soylu'nun korumaları gökkuşağı renkli şemsiyeye müdahale etti
17:14 Yunanistan'ın zulmü son bulmuyor! Botları patlatılıp Türk karasularına itilen 4'ü çocuk 6 kişi can verdi
17:07 55 yaşında emekli olabilirsiniz! İşte sigortalılar için çok önemli o tarih...
16:41 Tartıştığı kişiyi tüfekle yaraladıktan sonra vurmaya devam eden şahıs polisin uyarı ateşinin ardından gözaltına alındı
16:41 ABD Başkanı Biden'ın işaret ettiği kadına yönelik sözleri şok etkisi yarattı: O 12, ben 30 yaşındaydım ama neyse
16:36 İzmir açıklarında balıkçı teknesinde gizlenmiş yüzlerce kaçak göçmen yakalandı
16:03 Birlikte sahte içki içtiği babası can vermişti! 17 gün sonra yaşamını yitirdi
16:05 Melek Mosso çocukluk fotoğrafını ilginç bir notla paylaştı: Umudunuzu kaybetmeyin
15:48 Putin'in demir bebeği 3 başkenti yok etmekle tehdit etti: Rusya'ya karşı zafer imkansızdır
15:42 ABD'de skandal olay! İdam mahkumunun cezası damar yolu bulunamadığı için ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 18:06:21. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu haberleri | Bergama Belediyespor - Fatsa Belediyespor: 0-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement