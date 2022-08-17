Ünye'de çocuklara yelken eğitimi veriliyor - Son Dakika
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Ünye'de çocuklara yelken eğitimi veriliyor

17.08.2022 17:04
Ünye'de çocuklara yelken eğitimi veriliyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde çocuklara yönelik yelken eğitimi kursu başladı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde çocuklara yönelik yelken eğitimi kur su başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve Ünye Su Sporları Kulübü Derneği tarafından organize edilen kursa 7-14 yaş arası çocuklar katılıyor.

Antrenör Melisa Bıyıklı, AA muhabirine, daha önce Altınordu ilçesinde başlayan derslerin devam ettiğini, bu yıl itibarıyla da Ünye ve Fatsa'da eğitimlerin yapıldığını söyledi.

Eğitimlere 30 çocuğun katıldığını dile getiren Bıyıklı, üç grup halinde haftada iki gün verilen eğitimlerde antrenmanın yaklaşık 3 saat sürdüğünü aktardı.

Bıyıklı, yelken sporunun dört mevsim yapılabildiğini belirterek, "Kar yağdığında bile çocuklar denizde yelken yapıyor. Burada da amacımız yaz, kış denizde yelken yapılsın, denizi kullanalım." dedi.

Ünye Su Sporları Kulübü Derneği Başkanı Savaş Kara ise eğitimlere katılımın iyi olduğunu vurgulayarak, "Ünye kıyı kenti olduğu için çocuklarımıza denizi, alternatif sporları sevdireceğiz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa, Ordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünye'de çocuklara yelken eğitimi veriliyor - Son Dakika

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