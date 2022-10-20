Ordu spor haberi | Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Karaman, gençlerin performansından memnun Açıklaması - Son Dakika
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Ordu spor haberi | Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Karaman, gençlerin performansından memnun Açıklaması

20.10.2022 11:24
Ordu spor haberi | Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Karaman, gençlerin performansından memnun Açıklaması

Ordu haberler... Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Bitexen Sapanca Gençlikspor'u 5-0 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Ufuk Kahraman, söz konusu karşılaşmadaki kadronun tamamen kulüpten yetişen oyunculardan oluştuğunu ve bunun memnuniyetini yaşadıklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Bitexen Sapanca Gençlikspor'u 5-0 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Ufuk Kahraman, söz konusu karşılaşmadaki kadronun tamamen kulüpten yetişen oyunculardan oluştuğunu ve bunun memnuniyetini yaşadıklarını söyledi.

Kahraman yaptığı açıklamada, fazla forma şansı bulamayan oyuncuların yanı sıra futbol akademilerinden 6 ismin Bitexen Sapanca Gençlikspor maçında forma giydiğine dikkati çekti.

Farklı bir galibiyet aldıklarını kaydeden Kahraman, şöyle konuştu:

"Sahada kime görev verdiysem hepsi elinden gelenin en iyisini yaptı. Altınordu Futbol Akademisi'nden 6 oyuncumuzu kadroya aldım ve hepsi de oynadı. Onlarla ilk temasımdan beri hepsi çok heyecanlıydı. Kadromuzda 12 öz kaynak sistemi oyuncumuz var. Alt taraftan da oyuncularımız geliyor. Maç kadrosunun tamamı bizim kendi sistemimizden yetişen oyunculardan oluştu. Bu da bizim ne kadar doğru olduğumuzu gösteriyor. Başkanımızla beraber yola çıktığımızda hedefimiz bunu gerçekleştirmekti. İnanın benden mutlusu yok."

Oyuncular da mutlu

Altınordu'nun 17 Yaşındaki Yusuf Talga, Furkan Yöntem, 21 yaşındaki Muzaffer Kocaer ile Gökberk Efe de buldukları şanstan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

A takımla ilk maçına çıkan Yusuf Talga, forma şansı veren Kahraman'a teşekkür ederek, "İlk maçımda gol de attım. Bundan sonra Ufuk hocamdan daha çok forma şansı bekliyorum." dedi.

Yusuf Talga gibi ilk maçına çıkan Furkan Yöntem de forma giyerek bir hayalini gerçekleştirdiğini belirterek, "Çok çalışıyorduk ve bu çalışmalarımızın karşılığını aldık." diye konuştu.

Karşılaşmada 2 gol kaydeden Muzaffer Kocaer de 4 yıl önce kendisinin, maçın oynandığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda ilk kez Altınordu'da forma giydiğini hatırlatarak, "Aynı statta bugün iki gol birden attım, mutluyum. Altınordu Futbol Akademisi'nden gelen genç kardeşlerimiz de güzel bir futbol ortaya koydu. İyi gidişatımız sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

İyi bir performans ortaya koyduklarını kaydeden Gökberk Efe ise "Takım olarak iyi bir performans ortaya koyduk. Herkes çok iyi mücadele etti. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Ligde de iyi gidişatımız var. Bunu sürdürmek istiyoruz. Forma yarışı içinde her zaman kendimi hazır tutuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Ordu spor haberi | Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Karaman, gençlerin performansından memnun Açıklaması - Son Dakika

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