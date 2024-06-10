Ordulu milli kick boksçu Yaşar Efe Akçay, Balkan Şampiyonası'ndan altın madalya ile döndü - Son Dakika
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Spor

Ordulu milli kick boksçu Yaşar Efe Akçay, Balkan Şampiyonası'ndan altın madalya ile döndü

Ordulu milli kick boksçu Yaşar Efe Akçay, Balkan Şampiyonası\'ndan altın madalya ile döndü

Karadağ'da düzenlenen Kick Boks Balkan Şampiyonası'nda büyük erkekler kick light 63 kiloda altın madalya kazanan Ordulu milli kick boksçu Yaşar Efe Akçay, yeni başarılara odaklandı. Akçay, kariyerindeki ilk Balkan şampiyonluğunu elde ettiği bu organizasyonun ardından Avrupa ve dünya şampiyonluklarına göz koyduğunu belirtti. Antrenörü Savaş Özcan da sporcuyla gurur duyduklarını ve gelecekte daha büyük başarılara imza atacaklarına inandıklarını söyledi.

10.06.2024 11:19
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Karadağ'da düzenlene Kick Boks Balkan Şampiyonası'nda büyük erkekler kick light 63 kiloda altın madalya kazanan Ordulu milli kick boksçu Yaşar Efe Akçay, gözünü yeni başarılara dikti.

30 Mayıs-2 Haziran arasında düzenlenen şampiyondan altın madalyayla kente dönen Ordu Büyükşehir Belediye spor Kulübü sporcusu Yaşar Efe Akçay, çalışmalarına ara vermeden başladı.

Durugöl Recep Kara Spor Salonu'nda antrenörü Savaş Özcan nezaretinde antrenman yapan 20 yaşındaki sporcu, kariyerinde ilk kez kazandığı Balkan şampiyonluğu başarısını Avrupa ve dünya şampiyonluklarıyla taçlandırmak istiyor.

Ordu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 1. sınıf öğrencisi olan Yaşar Efe Akçay, AA muhabirine, 9 yaşında babasının tavsiyesi üzerine tanıştığı kick boksa ara vermeden devam ettiğini söyledi.

Kariyerine başladığı günden itibaren kendine hedefler koyduğuna işaret eden milli sporcu, şimdiye kadar Türkiye'de yapılan şampiyonalarda 15 madalya kazanma başarısı gösterdiğini, aynı zamanda gençlerde Avrupa üçüncülüğü, büyüklerde dünya üçüncülüğü ve Akdeniz üçüncülüğü gibi dereceleri olduğunu aktardı.

Akçay, Karadağ'da yapılan Kick Boks Balkan Şampiyonası'na milli takım formasıyla büyükler kategorisinde katıldığını belirterek, daha önce derece elde ettiği uluslararası organizasyonların Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini, bu anlamda yurt dışında katıldığı ilk organizasyonun Karadağ'daki şampiyona olduğunu anlattı.

Kariyerindeki ilk Balkan şampiyonluğunu bu organizasyonda kazandığına işaret eden Akçay, "Burada zorlandığım maçlar oldu. Ancak altın madalyayı kazanmayı bildim. Mutluyum ve ülkeme de bu madalyayı getirdiğim için gururluyum." dedi.

"Disiplin ve azim birleşince başarı geliyor"

Milli kick boksçu, bu spora başladığı günden bu yana hep disipline önem verdiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"9 yaşında başladığım bu sporu hiçbir zaman bırakmayı düşünmedim. Her antrenmana katılmaya çalıştım ve disiplinden asla vazgeçmedim. Bazı zamanlar yenildiğim de oldu ama asla mücadeleyi bırakmadım. Hep hedeflerim doğrultusunda çalışıp kendimi geliştirmek istedim. Disiplin ve azim birleşince başarı geliyor. Bu başarı hikayem inşallah burada bitmeyecek. Bundan sonra Avrupa ve dünya şampiyonalarında eksik olan altın madalyayı kazanmak istiyorum."

Gençlere spor yapmaları tavsiyesinde bulunan Yaşar Efe Akçay, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile kulüp yöneticilerine teşekkür etti.

Antrenör Savaş Özcan: "Sporcumuz yüzümüzü kara çıkarmayıp şampiyon olarak döndü"

Antrenör Savaş Özcan ise sporcusu Yaşar Efe'nin 9 yaşında başladığı sporu hala aynı heyecanla sürdürdüğünü söyledi.

Milli takıma kadar yükselme başarısı gösteren Yaşar Efe'nin Karadağ'da altın madalya kazanarak kendilerine büyük bir hediye verdiğini vurgulayan Özcan, "Sporcumuz yüzümüzü kara çıkarmayıp şampiyon olarak döndü. Bu başarısı, kulüpteki diğer sporculara da motivasyon kaynağı oldu." diye konuştu.

Özcan, Yaşar Efe'ye bundan sonraki kariyerinde güvendiğinin altını çizerek, "Avrupa ve dünya şampiyonalarında Yaşar Efe Akçay'ı kürsünün en üst basamağında görmek istiyoruz. Bunu başarabilecek azim ve kararlılık kendisinde var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ordulu milli kick boksçu Yaşar Efe Akçay, Balkan Şampiyonası'ndan altın madalya ile döndü - Son Dakika

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