Orhan Ak, Göztepe deplasmanındaki 4 gollü galibiyeti değerlendirdi - Son Dakika
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Orhan Ak, Göztepe deplasmanındaki 4 gollü galibiyeti değerlendirdi

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Göztepe'yi 4-1 mağlup etti. Teknik Direktör Orhan Ak, öğrencilerini tebrik ederek, bu zorlu deplasmanda dört gol atmanın her takımın harcı olmadığını ancak ikinci yarıda kontrolü rakibe kaptırdıklarını ve bundan ders çıkarmaları gerektiğini söyledi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak, Göztepe karşısında harika bir performans sergilediklerini belirterek, Göztepe'ye dört gol atmanın her takımın harcı olmadığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 4-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan AK, "Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün sahada müthiş bir oyun ve karakter ortaya koydular. Özellikle ilk yarıda mükemmele yakın bir performans sergiledik" dedi.

"İkinci yarıdaki oyunumuzdan dersler çıkarmamız gerekiyor"

Göztepe gibi zor bir deplasmanda atılan dört golün önemine değinen Ak, "Göztepe gibi zorlu bir deplasmanda dört gol atabilmek her takımın harcı değildir. Ancak maalesef ikinci yarıda, oyunun bazı bölümleri dışında, kontrol tamamen Göztepe'nin eline geçti. Etkili olduğumuz süreleri daha da artırmamız ve özellikle ikinci yarıdaki oyunumuzdan dersler çıkarmamız gerekiyor. Skor 4-0'a geldikten sonra o golleri yememeliydik; çünkü futbolun doğası budur" ifadelerini kullandı.

"Oyunun her anını doğru oynamak zorundayız"

Futbolda az hata yapanın galibiyete daha yakın olduğunu vurgulayan Ak, "Rakip on kişi kalsa dahi futbol sizi bir anda cezalandırabiliyor. Bu nedenle oyunun her anını doğru oynamak zorundayız. Futbol, sadece doğruları yapanın kazandığı bir oyun değildir; ne kadar az hata yaparsanız galibiyete o kadar yakın olursunuz. Bugün müthiş bir mücadele sergileyen takımımı tebrik ediyorum. Yeni bir hikaye başlattık, önemli bir adım attık. Umarım bu başarının devamı da gelecektir" şeklinde konuştu.

Elde edilen zaferi taraftara armağan ettiklerini belirten Ak, "Bu galibiyeti tüm Gaziantep camiasına ve güçlü taraftarımıza armağan ediyoruz" diye ekledi.

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, Orhan Ak, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Orhan Ak, Göztepe deplasmanındaki 4 gollü galibiyeti değerlendirdi - Son Dakika

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