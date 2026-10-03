Orhan Okulu, Ankara Sincan'daki yağlı güreşte bu sezon 7. başpehlivanlığını kazandı

Orhan Okulu, Ankara Sincan'daki yağlı güreşte bu sezon 7. başpehlivanlığını kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başkentteki Sincan Belediye Spor Kulübü Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı. Başpehlivanlık finalinde Erkan Taş'ı mağlup eden Orhan Okulu, bu sezon 7. başpehlivanlık zaferine ulaşırken Erkan Taş ikinci, Mustafa Taş ve Mustafa Doğan Özkaya üçüncü oldu.
Ankara Sincan Belediye Spor Kulübü Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı.
Başkentteki organizasyonun başpehlivanlık finalinde Orhan Okulu, Erkan Taş'ı mağlup ederek birinciliğe ulaştı.
Başpehlivanlık kategorisinde Erkan Taş ikinci, Mustafa Taş ve Mustafa Doğan Özkaya ise üçüncü sırayı aldı.
Orhan Okulu, bu sezon 7. başpehlivanlık zaferini elde etti.
Kaynak: AA
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