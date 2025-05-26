Orhangazi Ortaokulu Futsal\'da İkincilik Elde Etti

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Orhangazi Ortaokulu Futsal Aydın İl Turnuvası'nda il ikincisi olarak ilçeyi gururlandırdı.

Aydın'da birçok okulun katılımıyla Futsal İl Turnuvası'nda gerçekleştirildi. Orhangazi Ortaokulu takımı öğrencileri sergiledikleri mücadele ile dikkat çekti. Güçlü rakiplerini geride bırakan takım, yarı finalde oynadığı zorlu karşılaşmayı kazanarak finale yükseldi. Final maçında ise kıyasıya geçen mücadele sonunda Nazilli Orhangazi Ortaokulu takımı il ikinciliğini elde etti.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında öğrencilerin elde ettiği dereceden duyulan gurur dile getirilerek, "Orhangazi Ortaokulu, Futsal Aydın İl Turnuvası'nda büyük bir başarıya imza atarak il ikincisi oldu. Takımımızı çalıştıran değerli hocamızı ve emeği geçen tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN