Orkun Kökçü\'nün Macaristan\'a attığı gol, A Milli Takımımız\'da yılın golü seçildi

Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü, A Milli Takım'daki performansıyla bir kez daha gündeme geldi. Milli futbolcunun Macaristan'a attığı gol, taraftar oylarıyla A Milli Takımımız adına "yılın golü" seçildi.

TARAFTAR OYLARIYLA BELİRLENDİ

A Milli Takım adına yılın golü oylamasında taraftarların tercihi Orkun Kökçü'den yana oldu. Macaristan karşısında kaydettiği golle dikkat çeken yıldız futbolcu, yapılan oylama sonucunda yılın golü ödülüne layık görüldü.

ORKUN KÖKÇÜ'DEN MİLLİ FORMAYLA ÖNE ÇIKAN AN

Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, hem maç içerisindeki etkisi hem de estetik yönüyle öne çıkarken, taraftarlar arasında da büyük beğeni topladı. Seçim sonucunun açıklanmasının ardından gol yeniden sosyal medyada gündeme geldi.