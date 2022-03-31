Son dakika... Orman Şehitleri Bahar Kupası Kano Yarışları, Köyceğiz'de sürüyor - Son Dakika
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Son dakika... Orman Şehitleri Bahar Kupası Kano Yarışları, Köyceğiz'de sürüyor

31.03.2022 14:44

Bir son dakika haberine göre Türkiye Kürek Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Köyceğiz Belediyesi Orman Şehitleri Bahar Kupası ve Milli Takım Seçme Yarışları'nın ikinci günü tamamlandı.

Türkiye Kürek Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Durgun su Kano Köyceğiz Belediyesi Orman Şehitleri Bahar Kupası ve Milli Takım Seçme Yarışları'nın ikinci günü tamamlandı.

Köyceğiz Su Sporları Merkezi'ndeki 500 metrelik parkurda kadın ve erkeklerde yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yarışlar yapıldı.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Marmaris'te geçen yıl çıkan orman yangınlarına müdahale ederken şehit düşen Görkem Hasdemir'in babası Savaş Hasdemir ile protokol verdi.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz'de geleneksel hale gelen yarışlara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, yarışlara katılan sporculara başarılar diledi.

Organizasyon, yarın yapılacak eleme ve final yarışlarıyla sona erecek.

Son dakika... Orman Şehitleri Bahar Kupası Kano Yarışları, Köyceğiz'de sürüyor
Son dakika... Orman Şehitleri Bahar Kupası Kano Yarışları, Köyceğiz'de sürüyor
Son dakika... Orman Şehitleri Bahar Kupası Kano Yarışları, Köyceğiz'de sürüyor

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Köyceğiz'de Orman Şehitleri adına düzenlenen kano yarışları başladı Köyceğiz'de Orman Şehitleri adına düzenlenen kano yarışları başladı Son dakika haberleri! Orman Şehitleri Bahar Kupası Kano Yarışları, Köyceğiz'de başladı Son dakika haberleri! Orman Şehitleri Bahar Kupası Kano Yarışları, Köyceğiz'de başladı

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika... Orman Şehitleri Bahar Kupası Kano Yarışları, Köyceğiz'de sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Orman Şehitleri Bahar Kupası Kano Yarışları, Köyceğiz'de sürüyor - Son Dakika
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